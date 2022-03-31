KOÇ
İş kurmak ya da var olan işte geliri arttırmak gibi konular bugünlerde sizin sezgisel yeteceğiniz.
Maddi anlamda verimli adımlar atmak için uygun bir zaman.
BOĞA
Kariyer basamaklarını tırmanırken olumsuz konuları gündem etmeyin. Seyahat etmeniz gereken durumlarda eşyalarınızın yerlerine dikkat etmeniz gerekiyor.
İKİZLER
Aile ilişkilerinde işten daha başarılı olacağınız bir dönem.
Zamanı iyi kullanmak sizi verimli hale getirecek. İş konularında sabrınızı zorlanabilir.
YENGEÇ
Kronik rahatsızlıklarınızın tetiklenmemesi için gerekli önlemleri almalısınız.
Hobi geliştirmek için uygun bir süreç. Zamanla yarım kalan işlerinizin de çözülecek.
ASLAN
Psikolojik olarak yıpranmış hissetseniz de yapılanma sürecine giriyorsunuz.
İş alanında dikkat verdiğiniz konunun büyüdüğünü göreceksiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda iletişimsel yetenekleriniz ortaya çıkacak.
Attığınız adımlarla ilgili olarak alacağınız olumlu tutumlar sizi cesaretli tavra büründürecek.
TERAZİ
Hayatı şu aralar radikal kararlar vermeye en müsait burç gruplarından birisiniz.
Bu durum sizi endişelendiriyor olsa da iyi ki yapmışım dediğiniz hamleler yapacaksınız.
AKREP
Özellikle de şehir dışı veya yurt dışı projeleri olan Akrep'ler için süreç lehlerine işliyor.
Titreşiminiz yüksek olduğu için her şeyi başarabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz.
YAY
İsteklerinize sesli bir şekilde niyet etmek onların size gelişini hızlandıracağı gibi sizi de onlara götürecektir ve mutluluk gelecektir.
Sabırlı olun.
OĞLAK
Sözlerinizin hayatınızı etkilediğini unutmadan hareket etmelisiniz.
Cümlelerinizi dikkatli kullanmanız hayattaki ilerleyişinizde önemli rol oynayacak.
KOVA
Uzun zamandır takıntılı olduğunuz konuları bırakmak ve önünüzdeki güzel olaylara kenetlenmek için oldukça uygun bir dönem, geçmişle bağı kesin.
BALIK
İki hafta içerisinde alacağınız olumlu yorumlar sizi daha da şevke getirecek.
Yapabilirliklerinizi görüp başkalarına da yardım edebilirsiniz.
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KOÇ
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