1 Nisan günlük burç yorumları
Aşkla ilgili problemlerinizi öne çıkartarak iyi şeyleri görmezden gelebiliyorsunuz.
Zamanın keyfini sürmek ve bereket sürecini değerlendirmek elinizde.
BOĞA
Kendinize yöneldiğiniz ve içinize çekildiğiniz zamanlar olabiliyor, kabiliyetlerinizin farkına varmak ve başarılı yönelimler sağlamak için zaten bu çok önemli.
İKİZLER
Hayatınızın dengelerini sağlamakta problem yaşayabilirsiniz.
İşte iyi iken aşk veya aile konularını dengeleyemiyor, onları görmezden gelebiliyorsunuz.
YENGEÇ
Israr ettiğiniz bazı konularda yanılma payınız olduğunu gördüğünüzde bazı konularda kendinizi fazla gerginlik içerisinde bulduğunuzu görebilirsiniz.
ASLAN
Hayatınızın manzarasını dışardan bir göz ile iyi tartıp biçerseniz sonuçlarında kendinize has bir güzellik ortaya çıkacaktır.
Hayatı sezgilerle yaşayın.
BAŞAK
İnsanlar hakkında kötü düşünmemeniz sizi iyi anlamda ön plana götürüyorken iş yerinde adalet düşkünlüğünüz olayları yanlış anlamanıza sebep oluyor.
TERAZİ
Sevdiklerinizin iyiliklerini kendiniz kadar istiyorsunuz. Bu enerji hayatınıza bereket olarak akıyor. Daha başarılı ve mutlu olmanızda çoğul düşünme biçiminiz etken.
AKREP
Kaybettiklerinizin kazandıklarınıza değdiğini gördükçe risk almaktan keyif alacaksınız. Hayat denge üzerine kurulu.
Bu keşfiniz ufkunuzu açacak.
YAY
İstediğiniz her şeyin hayatınıza aktığını görünce mutlu hissedebiliyorsunuz, zamanı aktif şekilde değerlendirmek keyifli zaman geçirmenin en güzel yolu.
OĞLAK
Niyetinizi net bir şekilde ifade ettiğinizde evren sizi destekleyecek, kariyer konularına yönelen İkizler burcu üyeleri için başarı kaçınılmaz olacak.
KOVA
Partnerinizi mümkün olduğunca kafanızda karakterize etmekten vazgeçin. Sosyal ortamlarda bulunmak çok keyifli, size sosyallik de yakışıyor.
BALIK
Hayatınızı yönlendirmek için gerekli kararları aldınız. Kaderinizi dizayn edip bunun için harekete geçmek planlı ve istikrarlı bir çalışma gerektirir.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 31 Mart günlük burç yorumları 31 Mart 2022, Perşembe KOÇ İş kurmak ya da var olan işte geliri arttırmak gibi konular bugünlerde sizin sezgisel yeteceğiniz. Maddi...
- 30 Mart günlük burç yorumları 30 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Bugünlerde arkadaş çevreniz genişleyebilir. Çıkarcı kişilerle samimi kişileri ayırt etmeniz çok önemli. Bu...
- 29 Mart günlük burç yorumları 29 Mart 2022, Salı KOÇ Aşk hayatınızla alakalı olumlu bakış açıları elde etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Radikal karar...
- 28 Mart günlük burç yorumları 28 Mart 2022, Pazartesi KOÇ İş ve arkadaşlık ortamınızdaki bazı anı değişimler lehinize olacak. İş yerinizde hiç sevmediğiniz biri gidebilir...
- 27 Mart günlük burç yorumları 27 Mart 2022, Pazar KOÇ Etrafınızdaki kişilerin hassasiyet sahibi olmadığını görmek üzebilir. Başkalarının yaptıklarını düşünmek yerine...