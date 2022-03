30 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde arkadaş çevreniz genişleyebilir.

Çıkarcı kişilerle samimi kişileri ayırt etmeniz çok önemli.

Bu noktada da hisleriniz en yakın dostunuz olacaktır.



BOĞA

Düşünce yapınız ekstra önem kazanıyor.

Hayatınızda duygusal boşluklar olan ve herhangi bir bağımlılık geliştirmeye meyilli bir dönemdesiniz.



İKİZLER

Bugünlerde gelecek planlamasında çok başarılısınız.

Ailenizin taktirini kazanacağınız bu sürecin sizin için zor olmadığını göreceksiniz.



YENGEÇ

Günlük bir sohbet esnasında bile farklı ilhamlar alabiliyor ve gününüzün tamamını bu ilham ışığında iyi geçirebiliyorsunuz. Sizleri üzmek imkansız bu yüzden şanslısınız.



ASLAN

Kalbinizin sesini dinlemek sizin için çok önemli bu sebepten de çoğu zaman doğru karar alabiliyorsunuz, yanlışlarınızın ise asilce sonucuna katlanıyorsunuz.



BAŞAK

Evinizde yapacağınız değişiklikler, enerjinizi değiştirecektir.

Huzur enerjinizi aktive etmeniz şart.

Özellikle iş stresi üzerinize fazla gelmeye başladı.



TERAZİ

Verimli olmak hususunda çok başarılısınız.

Kendinizi değerli hissettirecek her türlü evrensel mesaj bugünlerde karşınıza çıkabilir, kalbinizi güzelliklere açın.



AKREP

Hobisel yeteneklerinizin geliştiğini göreceksiniz. Radikal kararlar almak isteyen Akrep'ler için olumlu bir dönem. Kendinizi yavaşça değiştiriyorsunuz.



YAY

İşinizde arkadaşlarınızı motive eden siz olduğunuz taktirde başarılı sonuçlar elde edeceksiniz. Topluluklar içerisinde öz güveniniz yüksek olsun.



OĞLAK

Son günlerde aşkı sadece olumlu yönleri ile yaşamayı istemek peri masallarından farksız olur. Partnerinizi her yönü ile kabul etmeniz çok önemli.



KOVA

Olumlu bakış açınızın başkalarına faydası oluyor ancak kendinizi yönlendirmek konusunda başarısızsınız.

Endişeye kapılıp hareket edebiliyorsunuz.



BALIK

Girişimci yönünüz işinizde her zaman taktir görmenizi sağlıyor. İş konuşarındaki başarınızın yüksek titreşimli güzel halini aşk hayatınıza da yönlendirin.