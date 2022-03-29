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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 29 Mart 2022, Salı

29 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızla alakalı olumlu bakış açıları elde etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz.
Radikal karar almak için özellikle dikkat etmeniz gereken bir safhadasınız.

BOĞA
Olayların üst üste gelmesi, iş yönetimi ve zamanlama ile ilgili problemler çıkarabilir. Ajanda ile çalışmanız sizin için bir şeyleri düzenleme fırsatı yaratacaktır.

İKİZLER
Karar almak tek başına sizi bir yerlere taşıyacak olsa da başkalarının fikirlerini de almak son derece önemli. Başkaları birlikte ortak iş yapmak zevkine erişmelisiniz.

YENGEÇ
Evrensel enerjileri kullanmak sizde farklı bir farkındalık ortaya çıkartacak.
İçinde bulunduğunuz dünyayı anlama ve fark etme eğiliminde olacaksınız.

ASLAN
Aşk ilişkilerini çok önemsiyorsunuz. Bu sebepten işle de alakalı bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Tek bir konuya odaklanmak yerine çoklu olabilmek sizin önceliğiniz olsun.

BAŞAK
Verimli çalışabilmek için dikkatinizi işinize yönlendirdiğinizden emin olun. Dikkat dağınıklığı birkaç şeye odaklanma isteği sizi bir miktar başarısızlığa sürükleyebilir.

TERAZİ
Bağışlayıcı karakterinizi ön plana çıkarmak sizin için güzel olacak.
İnsanlara karşı keyifli bir tutumda bulunur ve onları anlamaya çalışırsanız iletişiminiz daha güzel olacak.

AKREP
Yeni farkındalıklar hayatınızı şenlendirirken siz kendinizi güçlü hissedeceksiniz.
Bu gücü başkaları üzerinde kullanmaya çalışmak yerine kariyer hedeflerinize odaklanmalısınız.

YAY
Bilgili olduğunuz konularda etrafınıza şifa dağıtıyorsunuz.
İletkenliği en yüksek burçlardan biri olarak enerjinizin insanlığa faydalı olması konusunda çok başarılısınız.

OĞLAK
Sorumluluk aldığınız konuların kaç tanesini içinizden kaç tanesini ise dışardan dayatmaya hayır diyemediğiniz için olduğunu tespit ederek gerekli adımları atmalısınız.

KOVA
Doğru söylediğiniz için size tepki gösteriliyorsa bunu yapmaya devam edin. Önemli olan onlara istediklerini söylemek değil, hayatlarını değiştirecek şeyleri söylemek.

BALIK
Olumlu bakış açısı geliştirdikçe insanlarla iletişiminizin de değiştiğini görüyorsunuz.
Diyaloglar ile gerçekleşen bir işiniz varsa bugün başarılı bir sonuç alacaksınız.

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