29 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınızla alakalı olumlu bakış açıları elde etmek için elinizden geleni yapıyorsunuz.

Radikal karar almak için özellikle dikkat etmeniz gereken bir safhadasınız.



BOĞA

Olayların üst üste gelmesi, iş yönetimi ve zamanlama ile ilgili problemler çıkarabilir. Ajanda ile çalışmanız sizin için bir şeyleri düzenleme fırsatı yaratacaktır.



İKİZLER

Karar almak tek başına sizi bir yerlere taşıyacak olsa da başkalarının fikirlerini de almak son derece önemli. Başkaları birlikte ortak iş yapmak zevkine erişmelisiniz.



YENGEÇ

Evrensel enerjileri kullanmak sizde farklı bir farkındalık ortaya çıkartacak.

İçinde bulunduğunuz dünyayı anlama ve fark etme eğiliminde olacaksınız.



ASLAN

Aşk ilişkilerini çok önemsiyorsunuz. Bu sebepten işle de alakalı bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Tek bir konuya odaklanmak yerine çoklu olabilmek sizin önceliğiniz olsun.



BAŞAK

Verimli çalışabilmek için dikkatinizi işinize yönlendirdiğinizden emin olun. Dikkat dağınıklığı birkaç şeye odaklanma isteği sizi bir miktar başarısızlığa sürükleyebilir.



TERAZİ

Bağışlayıcı karakterinizi ön plana çıkarmak sizin için güzel olacak.

İnsanlara karşı keyifli bir tutumda bulunur ve onları anlamaya çalışırsanız iletişiminiz daha güzel olacak.



AKREP

Yeni farkındalıklar hayatınızı şenlendirirken siz kendinizi güçlü hissedeceksiniz.

Bu gücü başkaları üzerinde kullanmaya çalışmak yerine kariyer hedeflerinize odaklanmalısınız.



YAY

Bilgili olduğunuz konularda etrafınıza şifa dağıtıyorsunuz.

İletkenliği en yüksek burçlardan biri olarak enerjinizin insanlığa faydalı olması konusunda çok başarılısınız.



OĞLAK

Sorumluluk aldığınız konuların kaç tanesini içinizden kaç tanesini ise dışardan dayatmaya hayır diyemediğiniz için olduğunu tespit ederek gerekli adımları atmalısınız.



KOVA

Doğru söylediğiniz için size tepki gösteriliyorsa bunu yapmaya devam edin. Önemli olan onlara istediklerini söylemek değil, hayatlarını değiştirecek şeyleri söylemek.



BALIK

Olumlu bakış açısı geliştirdikçe insanlarla iletişiminizin de değiştiğini görüyorsunuz.

Diyaloglar ile gerçekleşen bir işiniz varsa bugün başarılı bir sonuç alacaksınız.