28 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

İş ve arkadaşlık ortamınızdaki bazı anı değişimler lehinize olacak. İş yerinizde hiç sevmediğiniz biri gidebilir dedikoducu arkadaşınızla aranız bozulabilir.



BOĞA

Retrodan en az etkilenen burç grubu olarak oldukça şanslısınız. Bugünlerde ise olumlu gelişmeler ile hayatınız yeniden şekilleniyor.



İKİZLER

Zamanlama açısından ve yön çizme açısından kalp çakranızı harita gibi görürseniz bulunduğunuz yerden istediğiniz yer ve konuma geçişiniz daha kolay olacak.



YENGEÇ

Yenilikleri çekmek için yavaşça uygun bileşenleri bugünlerde toparlayın.

Aksiyon almak için uygun bir gün olmasa da hazırlık yapmak için uygun olacak.



ASLAN

Aşk hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararları almak için uygun bir sürece giriyorsunuz. İlişkisini bitirmek isteyenler de yeni ilişki isteyenler de aksiyon alabilir.



BAŞAK

Bugünlerde sosyal ortam ve iş grupları içerisinde kendinizi dinletebilmeniz güzel olsa da bugünlerde dinlemeye de yer açmanız çok önemli olacak.



TERAZİ

Yalnızlığınızı paylaşacak ve size iyi gelecek biri hayatınıza girmek üzere. Aşka bakış açınız adına da değişimler yaşayacağınız bir sürece giriyorsunuz.



AKREP

Maddi anlamda ferahlayacağınız ve bereketinizin artacağı bir sürece giriyorsunuz.

Paranız çoğalacak, varsa borçlarınız bitecek ve üstüne ekleyebileceksiniz.



YAY

Sizler için oldukça sert bir gökyüzü hareketi gerçekleşmek üzere. Hayatım alt üst oluyor gibi bakarsanız deneyimler sizi zorlayabilir.



OĞLAK

Son zamanlarda hayatınızda saklı olan ufak çaplı hazineleri gördükçe olumlu ve verimli olduğunuz için kendinizi bir kez daha taktir edeceksiniz.



KOVA

Hayatınıza girecek olan güzellikleri taktir etmeyi unutmamalısınız.

Evrenin özellikle sizlere karşı en cömert olacağı zaman dilimine geçiyorsunuz.



BALIK

Geçmişte hala bırakamadığınız problemlerle yüzleşmenin son evresine geldiniz.

Bugünden itibaren hayat sizi yeni olana adapte etmek için hazırlayacak.