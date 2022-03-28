KOÇ
İş ve arkadaşlık ortamınızdaki bazı anı değişimler lehinize olacak. İş yerinizde hiç sevmediğiniz biri gidebilir dedikoducu arkadaşınızla aranız bozulabilir.
BOĞA
Retrodan en az etkilenen burç grubu olarak oldukça şanslısınız. Bugünlerde ise olumlu gelişmeler ile hayatınız yeniden şekilleniyor.
İKİZLER
Zamanlama açısından ve yön çizme açısından kalp çakranızı harita gibi görürseniz bulunduğunuz yerden istediğiniz yer ve konuma geçişiniz daha kolay olacak.
YENGEÇ
Yenilikleri çekmek için yavaşça uygun bileşenleri bugünlerde toparlayın.
Aksiyon almak için uygun bir gün olmasa da hazırlık yapmak için uygun olacak.
ASLAN
Aşk hayatınızla ilgili almak istediğiniz kararları almak için uygun bir sürece giriyorsunuz. İlişkisini bitirmek isteyenler de yeni ilişki isteyenler de aksiyon alabilir.
BAŞAK
Bugünlerde sosyal ortam ve iş grupları içerisinde kendinizi dinletebilmeniz güzel olsa da bugünlerde dinlemeye de yer açmanız çok önemli olacak.
TERAZİ
Yalnızlığınızı paylaşacak ve size iyi gelecek biri hayatınıza girmek üzere. Aşka bakış açınız adına da değişimler yaşayacağınız bir sürece giriyorsunuz.
AKREP
Maddi anlamda ferahlayacağınız ve bereketinizin artacağı bir sürece giriyorsunuz.
Paranız çoğalacak, varsa borçlarınız bitecek ve üstüne ekleyebileceksiniz.
YAY
Sizler için oldukça sert bir gökyüzü hareketi gerçekleşmek üzere. Hayatım alt üst oluyor gibi bakarsanız deneyimler sizi zorlayabilir.
OĞLAK
Son zamanlarda hayatınızda saklı olan ufak çaplı hazineleri gördükçe olumlu ve verimli olduğunuz için kendinizi bir kez daha taktir edeceksiniz.
KOVA
Hayatınıza girecek olan güzellikleri taktir etmeyi unutmamalısınız.
Evrenin özellikle sizlere karşı en cömert olacağı zaman dilimine geçiyorsunuz.
BALIK
Geçmişte hala bırakamadığınız problemlerle yüzleşmenin son evresine geldiniz.
Bugünden itibaren hayat sizi yeni olana adapte etmek için hazırlayacak.
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KOÇ
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