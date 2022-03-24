KOÇ
Aşk dolu bir ilişki yaşayabileceğiniz bugünlerde keyfiniz artacak. Olumlu düşünce ruhunuzu kaybetmediğiniz sürece olumlu süreçler hayatınıza çekilecektir.
BOĞA
Etrafınızdaki okların bir anda size döndüğü durumlarla karşılaşabilirsiniz.
Eğitimsel tedariği edindiğinizde önünüzde hiçbir şey duramaz.
İKİZLER
Kendinizi düşünmeli adil olmalısınız. Başkaları ile olan iletişiminizi yapıcı olarak düzenlemek istediğinizde onlar bunu hemen fark ederek yapıcı cevap verecekler.
YENGEÇ
Neşeli ve keyifli bir sürece adım atarken özellikle aşk konularında da kendinizden emin bir tavır sergiliyorsunuz. Komuta edilmekten hoşlanmıyorsunuz.
ASLAN
Özellikle iş yerinizde ağzınızdan çıkan her lafa dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz.
Arkadaş çevresi ile aranıza bir süredir mesafe koyuyorsunuz.
BAŞAK
Durağan bir sürece adım atmak sevindirici bir haber olacak.
İş hayatınızda adil olmayan konulara çok takılmanız kendinize zarar veriyor.
TERAZİ
Maddi kaynaklarınızı başkaları ile paylaşmak istemeyebilirsiniz.
Kendiniz için değil, başkaları için de analizler yaparken bulmaya başladınız.
AKREP
Son zamanlarda gururdan hayır diyemediğiniz şeyler kendi kendinize hayır demenize sebep oluyor. Her şeyin sonucu var unutmayın.
YAY
Kendinizi geliştirmek için uygun bir zaman. Kaderinizi yönlendirmenin elinizde olduğunu anlamak için ufak alıştırmalar yapmanız sizi mutlu edecektir.
OĞLAK
Hayatınızın daha kolay olması açısından mümkün olduğunca özellikle iş yerinizde herkese gülümseyin ve kolayca alınganlık göstermemeye çalışın.
KOVA
Bu durumda işinizin selameti için ne yapmanız gerektiğine karar vermelisiniz.
Birilerinin problemleri ile ilgilenmekten yorulmuş olabilirsiniz.
BALIK
Aşk hayatınızda partnerinize karşı aşırı tedbirlilisiniz. Kendisi yer yer bu güvensizlik halinden rahatsız olabilir.
Bu yüzden yeniden ortaya çıkın ve sosyal olun.
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