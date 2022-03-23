23 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal konularla alakalı şanslı bir dönemdesiniz. İş ve eğitim konularında başarılı olduğunuz bir gerçek ancak eğlenceye de vakit ayırmanız gerekmekte.



BOĞA

Karşı cinsi çokça etkilediğinizin farkındasınız.

İş ve arkadaş çevrenizde yeni tanışacağınız kişilere itici görünmemek için tavırlarınıza dikkat etmenizde fayda var.



İKİZLER

Son zamanlarda sürüncemede kalan ilişkileriniz ciddiye dönebilir ya da aşk hayatınızda daha ileri seviyede paylaşımlar söz konusu olabilir.



YENGEÇ

Hayata karşı daha esnek ilerlediğiniz taktirde size cömert davranacaktır.

Maddi yönetiminizi idame ettirmek hususunda pek başarılı olmayabilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde hayatınızda bazı şeyleri bitirmenin verdiği ve yeniyi davet etmenin etki ettiği bir yorgunluk söz konusu olabilir.



BAŞAK

İlişkisi olanlar karşı cinsin ısrarı hususunda biraz rahatsız olmuş hissedebilirler.

Aşk hayatınızda mutluluk vaat edici durumlar söz konusu.



TERAZİ

Son zamanlarda duygularınızla hareket etmek hususunda başarılı olacaksınız. Her şeyin olumlu ilerlemesi sizin olgunluğunuzdan.



AKREP

Olaylar karşısında uzun vadeli planlar yapmamanız önemli olacak. Etrafınızda kurulan bazı oyunları fark etmek için önünüzdeki 3 gün kritik rol oynayacak.



YAY

Son günlerde duygularınızın yoğun olacağı bu süreçte hep hatırlayın ki olayları iyi, kötü değil de tecrübe diye damgalamak elinizde.



OĞLAK

Aşk hayatınızla ilgili konularda kendinizi ön plana yükseltme çabanız partnerinizin pek hoşuna gitmeyebilir.

Sizin en büyük artınız öğrenmeye açık olmanız.



KOVA

İş konularında ise tam tersi başarı ve şansınızın yükseldiği bir evredesiniz.

Birkaç günlük süreçte aile, iş ve arkadaşlık çevrenizde hakem görevi görmeniz kaçınılmaz son olacak.



BALIK

Kariyer konularındaki şansınızı aşk hayatınıza da yansıtabilmenizin tek yolu bunu gerçekten istiyor olmanız olacaktır. Her şeye bir bilim insanı bakış açısı ile bakın