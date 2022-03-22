22 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Özellikle iş alanında potansiyelinizi ve zekanızı ortaya koymanın vaktidir. Gelişime açık olursanız işinizde başarınız artacak. Değişiklikler gündeme gelebilir.

BOĞA

Sevenlerinize karşı egonuzu yöneltmeye başladığınızı fark ettiğiniz anda buna son vermez iseniz sert tepkiler sizi üzebilir. Yeni enerjilerin hayatınıza girmesine izin verin.

İKİZLER

Etrafınızdaki insanlara yüce gönüllü davranmak onları daha da zor duruma sokabilir. Hem kendinize hem partnerinize karşı adil olmalısınız.

YENGEÇ

Tam bitti dediğiniz bir ilişkinin yeniden kendini göstermesi söz konusu. Ruygusal etkiler sonunda karşılık buluyor. Maddi açıdan ferah bir döneme giriyorsunuz.

ASLAN

Aile içerisindeki negatif problemlerin ortasında kalabilirsiniz. Eski iş ya da aşk partneri olsun yeniden ortaya çıkmasına dayalı problemlerin tekrarlanmaması hususunda dikkatli olun.

BAŞAK

Çekiciliğinizle beraber zeka ve ruhsal gelişiminiz de artmakta. Yaptığınız yatırımlar hem aşk hem de iş alanında meyvesini veriyor.

TERAZİ

Güler yüzünüz, tatlı diliniz ve sevgi dolu halleriniz etrafınızdaki herkese ışık saçarak sizi adeta yüceltebilir. Bugünlerin en şanslı burçlarındansınız.

AKREP

Sezgi yeteceğiniz artacak ve bunu fark etmenizde büyük rol oynayacak. Her konuda başarılı olabilirsiniz lakin sizi kullanmaya çalışanları bulun.

YAY

İş ve aşk hayatınızda bilmediğiniz konuları kabul etmeniz çok önemli. Aile yaşamınızda saygı sevgi çerçevesini elden bırakmazsanız bu enerji size yeni dostluklar olarak dönecek.

OĞLAK

Etrafınızdaki fikirlere karşıfarkındalıklı bir bakış açısı ile yaklaşmalı ve mümkün olduğunca o fırsatları değerlendirerek yeni kaynaklar oluşturabilmelisiniz.

KOVA

Affetmeniz ve daha yüce gönüllü davranışlar sergilemenizi bugünlerde çok akıllıca ve ustaca kullanabilirsiniz, naif fakat zekice bir tutumunuz olacak.

BALIK

Son zamanlarda iş konularında oldukça şanslı bir süreç karşılıyor sizi. Başkalarının fikirleri ile de desteklenmeye açık olmalısınız.