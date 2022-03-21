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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 21 Mart 2022, Pazartesi

21 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Beklemediğiniz konularda beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz.
Evren size ters köşe yapabilir.
Affederek yük atma zamanı geldi ve siz bunun farkındasınız.

BOĞA
Dert ettiğiniz konuları ani bir kararla üzerinizden atacaksınız. Anda kalmak gelecek sürecimizin dönüşümünde en büyük anahtar.

İKİZİLER
Partneriniz ile ortak bir çalışma içerisinde negatif durumları absorbe etme yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kendinizi ve başkalarını suçlamamalısınız.

YENGEÇ
Hayatınızdaki şeyleri dengelemekte karar kılabilirsiniz. Olumlu bir sürece girmeye çalışıp bunun için çaba gösterirken bu durumlar sadece ters edilmeniz olarak görün.

ASLAN
Bazı konularda kendinize zaman verin.
Başkalarını keşfederken kendinizi de keşfediyor sınırlarınızı görüyor daha emin bir tavır ile tanıyabiliyorsunuz.

BAŞAK
Kendinizi iyi ifade edebilir bunun sonucunda küskünlükleri giderebilir ya da işinizde adeta ortamın sevgilisi konumuna gelebilirsiniz.

TERAZİ
Maddi konularda fırsatlar elinize geçebilir Söylediklerinizin gerçekleştiğini fark ederek sadece olumlu cümleler ve ruh halleri içerisinde olmayı misyon edineceksiniz.

AKREP
Kalbinizdeki bir niyeti gerçekleştirmek için net olmak gerektiğini hep hatırlayın. Karmaşaya girmeye niyetiniz olabilir. Sanatsal ve iletişimsel yetenekleriniz ön plana çıkabilir.

YAY
Toplumun farklı kesimlerinden olan kişileri ile bir araya gelebilir tartışmaya meyilli ortamlarda bulunabilirsiniz. Sizin zekanız için oldukça basit bir durum.

OĞLAK
Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Şansınız ve başarılı olma ihtimaliniz her konuda çok yüksek olduğu gibi başkaları konusunda da yardımcı olabileceksiniz.

KOVA
Son zamanlarda havalar ile beraber değişiklikler hayatınızda aktif olabilir.
Yapmayı isteyipte çekindiğiniz konularda girişim sağlayacaksınız.

BALIK
Geçmişinizi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.
Kendinizi iyice dinleyip sezgilerinizle hareket ettiğinizden emin olun.

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