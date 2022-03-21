21 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Beklemediğiniz konularda beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz.

Evren size ters köşe yapabilir.

Affederek yük atma zamanı geldi ve siz bunun farkındasınız.



BOĞA

Dert ettiğiniz konuları ani bir kararla üzerinizden atacaksınız. Anda kalmak gelecek sürecimizin dönüşümünde en büyük anahtar.



İKİZİLER

Partneriniz ile ortak bir çalışma içerisinde negatif durumları absorbe etme yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Kendinizi ve başkalarını suçlamamalısınız.



YENGEÇ

Hayatınızdaki şeyleri dengelemekte karar kılabilirsiniz. Olumlu bir sürece girmeye çalışıp bunun için çaba gösterirken bu durumlar sadece ters edilmeniz olarak görün.



ASLAN

Bazı konularda kendinize zaman verin.

Başkalarını keşfederken kendinizi de keşfediyor sınırlarınızı görüyor daha emin bir tavır ile tanıyabiliyorsunuz.



BAŞAK

Kendinizi iyi ifade edebilir bunun sonucunda küskünlükleri giderebilir ya da işinizde adeta ortamın sevgilisi konumuna gelebilirsiniz.



TERAZİ

Maddi konularda fırsatlar elinize geçebilir Söylediklerinizin gerçekleştiğini fark ederek sadece olumlu cümleler ve ruh halleri içerisinde olmayı misyon edineceksiniz.



AKREP

Kalbinizdeki bir niyeti gerçekleştirmek için net olmak gerektiğini hep hatırlayın. Karmaşaya girmeye niyetiniz olabilir. Sanatsal ve iletişimsel yetenekleriniz ön plana çıkabilir.



YAY

Toplumun farklı kesimlerinden olan kişileri ile bir araya gelebilir tartışmaya meyilli ortamlarda bulunabilirsiniz. Sizin zekanız için oldukça basit bir durum.



OĞLAK

Sizler için de bu gün barış odaklı bir gün olabilir. Şansınız ve başarılı olma ihtimaliniz her konuda çok yüksek olduğu gibi başkaları konusunda da yardımcı olabileceksiniz.



KOVA

Son zamanlarda havalar ile beraber değişiklikler hayatınızda aktif olabilir.

Yapmayı isteyipte çekindiğiniz konularda girişim sağlayacaksınız.



BALIK

Geçmişinizi değiştiremezsiniz ama geleceğinizi şekillendirebilirsiniz.

Kendinizi iyice dinleyip sezgilerinizle hareket ettiğinizden emin olun.