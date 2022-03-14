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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 14 Mart 2022, Pazartesi

14 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
İş konularında daha atak olabilmeniz için evren sizi destekliyor.
Aldığınız kararlar sezgilerinizle birleşince muazzam oluyor.

BOĞA
Aşk hayatınızdaki hareketlilik doğrultusunda özgüvenli bir ruh haline girerek diğer mutlulukları da kendinize çekiyorsunuz.

İKİZLER
Yeni iş kuracak kişilere akıl desteği sağlarsanız başarılı olduklarını görünce kendinizi çok şanslı hissedersiniz. Çekiciliğiniz herkesin ilgisini çekebiliyor.

YENGEÇ
Bugünlerde fazlaca hassasiyet göstermenizin bir sonucu olarak gerçekleri olduğu gibi kavrayamama ile karşılaşabilirsiniz.

ASLAN
Son günlerde kendinizi samimi bir paylaşım içerisinde hissedince huzurlu oluyorsunuz.
Bu paylaşımlar çok büyük dünyalar kuruyor.

BAŞAK
Bilgili olmak ve kendini geliştirmek adeta misyonununuz.
Bunun bir faydası da çevrenizdeki kişileri analiz edebiliyorsunuz.

TERAZİ
Herhangi bir elektronik eşya ya da başka bir şeyin yenisini isteyebilirsiniz.
Çevrenizdekilerle iyi geçinmeye başladığınız gibi dışardan sosyal çevre de edinmeye başladınız.

AKREP
İnsanlara nezaketiniz sayesinde her sorunu çözeceğiniz gibi bugün ekstra şanslı gruplardan birisiniz. Böyle durumlarda en akla yatkını birikim olacaktır.

YAY
Bugün yaptıklarınızın ilerde faydası olacak.
Şansınızın arttığı bir gündesiniz. Şansınız bu şekilde devam ediyorken, bu durumun kıymetini bilmeniz gerekiyor.

OĞLAK
İş yerinizde herkesin sorununu anlattığı ve tarafı olmanızı istediği kişi haline gelebilirsiniz.
Ayrıca öz güveniniz artarak etrafınızdaki insanların da dikkatini oldukça çekebilirsiniz.

KOVA
Bugünlerde doğanıza uygun hareket ederek rüzgar gibi geçebilirsiniz.
Gördüğünüz rüyalar çok gerçekçi. Geleceğiniz için önemli bir süreçtesiniz.

BALIK
Sezgilerinizin göre hareket ediyorsunuz.
Borçlarınızı ödemek konusunda zamanlamaya uymanız enerjinizi temizler.

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