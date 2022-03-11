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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 11 Mart 2022, Cuma

11 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınız olumlu gelişmeler vaad ederken bazı konulara vakıf olarak daha mutlu hissedeceksiniz. Hayatta sürekli kazanır konuma geçtiniz.

BOĞA
Sevginizi göstermekle ilgili yaşadığınız problemleri fark ediyor olsanız da çözmek için adım atmıyorsunuz.
Hayat sürprizlerle dolu ve bu sürprizlere açık olmalısınız.

İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olması halini herkesle paylaşmamalısınız.
İş yerinizdeki tutumu ev ruhuna yansıtmaktan kaçının.

YENGEÇ
Negatif enerjiyi çekebilme potansiyeliniz mevcut. Dostluğuna güvenilir bir karakteriniz olsa da aynı duyguyu partnerinize vermek noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz.

ASLAN
Aşk hayatınızdaki problemleri çözmek işinize bakış açınıza da yansıdı. Onun adım atması, onun size yaklaşması gibi her şeyi ondan bekleyebilirsiniz.

BAŞAK
Çevrenizdeki samimi iş ruhunuza da yansıtarak sevilen bir karakter olabilirsiniz.
Dengede bir ilişki sizi çok daha sevgi dolu yapar ve partnerinizi mutlu eder.

TERAZİ
Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olacak.
Göreceksiniz ki ilk adımı atmak kötü bir fikir değildir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun.

AKREP
Partnerinizle tartışırken olmayan şeyleri de varmış gibi göstermek hususunda dikkatli olun.
Bu çabalamak istememe hali ilişkinize zarar verebilir.

YAY
Bu aralar sosyalleşmek size iyi gelecek.
Dış dünya ile iletişiminizi iyileştireceksiniz.
Sezgilerinizi kullanarak yanınızdakilere söyleyebilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde çevreniz genişleyebilir, özellikle yalnız Oğlak'lar aşka bir şans verebilir. Duygusal boşluklarınızı dolduracak kişiler dostlarınız.

KOVA
Arkadaş ilişkilerinde samimiyete dikkat etmelisiniz.
Dertlerinizi paylaşma isteğinden yanlış arkadaşlıklar kurmaya eğilimlisiniz. Tartışma yerine sakince olayları çözün.

BALIK
Aşk hayatınız ve diğer güzel olayları bugünlerde içinizde yaşamak enerjinin dağılmamasını toplu olarak sizde kalmasını sağlar. Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir.

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