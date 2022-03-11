11 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk hayatınız olumlu gelişmeler vaad ederken bazı konulara vakıf olarak daha mutlu hissedeceksiniz. Hayatta sürekli kazanır konuma geçtiniz.



BOĞA

Sevginizi göstermekle ilgili yaşadığınız problemleri fark ediyor olsanız da çözmek için adım atmıyorsunuz.

Hayat sürprizlerle dolu ve bu sürprizlere açık olmalısınız.



İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olması halini herkesle paylaşmamalısınız.

İş yerinizdeki tutumu ev ruhuna yansıtmaktan kaçının.



YENGEÇ

Negatif enerjiyi çekebilme potansiyeliniz mevcut. Dostluğuna güvenilir bir karakteriniz olsa da aynı duyguyu partnerinize vermek noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz.



ASLAN

Aşk hayatınızdaki problemleri çözmek işinize bakış açınıza da yansıdı. Onun adım atması, onun size yaklaşması gibi her şeyi ondan bekleyebilirsiniz.



BAŞAK

Çevrenizdeki samimi iş ruhunuza da yansıtarak sevilen bir karakter olabilirsiniz.

Dengede bir ilişki sizi çok daha sevgi dolu yapar ve partnerinizi mutlu eder.



TERAZİ

Aşk hayatınızda olumlu gelişmeler olacak.

Göreceksiniz ki ilk adımı atmak kötü bir fikir değildir. İstikrarlı bir tutumunuz olması için kendinize küçük hedefler koyun.



AKREP

Partnerinizle tartışırken olmayan şeyleri de varmış gibi göstermek hususunda dikkatli olun.

Bu çabalamak istememe hali ilişkinize zarar verebilir.



YAY

Bu aralar sosyalleşmek size iyi gelecek.

Dış dünya ile iletişiminizi iyileştireceksiniz.

Sezgilerinizi kullanarak yanınızdakilere söyleyebilirsiniz.



OĞLAK

Bugünlerde çevreniz genişleyebilir, özellikle yalnız Oğlak'lar aşka bir şans verebilir. Duygusal boşluklarınızı dolduracak kişiler dostlarınız.



KOVA

Arkadaş ilişkilerinde samimiyete dikkat etmelisiniz.

Dertlerinizi paylaşma isteğinden yanlış arkadaşlıklar kurmaya eğilimlisiniz. Tartışma yerine sakince olayları çözün.



BALIK

Aşk hayatınız ve diğer güzel olayları bugünlerde içinizde yaşamak enerjinin dağılmamasını toplu olarak sizde kalmasını sağlar. Hayatınızda sürpriz gelişmeler olabilir.