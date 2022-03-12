12 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal ilişki yürütebileceğiniz kişinin hayatınıza girmesi ve arkadaşlık odaklı başlayarak devam eden güzel ve duygusal bir ilişki kurmanız olası.



BOĞA

Son zamanlarda iş yerinizde arkadaşlarınızın üzerinden bir rant sağlamamaya özen göstermelisiniz. Bu yönünüzü baskılayın.



İKİZLER

İkizler erkekleri bugünlerde geçmişleriyle ilgili problemleri göz önünde bulundurarak bağlanmaktan kaçınmalar.

Çocuğu olanlar bu konuları mümkün olduğunca aktarın.



YENGEÇ

Çevrecilik konuları ile ilgili evren sizden yardım isteyebilir.

Heyecanlı yapınız gelen yavaş yardımları göremeyecek kadar hızlı akıyor olabilir. Sabır ile dengede kalın.



ASLAN

Duygusal konularda düzeni oturtmak için gösterdiğiniz çaba partnerinizin gözünden kaçmayacak, aşk ilişkilerinizde iyileşmeye giden bir evredesiniz.



BAŞAK

Kendinizi gereksiz strese sokuyorsunuz.

İş yerinizde ima dahi etmediğiniz şeyler siz söylemişsiniz gibi önünüze serilebilir mümkün olduğunca objektif ve sakin kalın.



TERAZİ

Önemli olan partnerinizin olaylara bakış açısı ve tutumu. Diğer konular, özellikle kariyer meselelerinde daha sabırlı olmaya ve ani duygusal patlamalar yaşamamaya çalışın.



AKREP

Şifacı yeteneklerinizin gelişeceği günler içerisindesiniz.

Hastalıklara karşı savunmasız olduğunuz için meyve sebze ile takviyesi yapmalısınız.



YAY

Bugünlerde kötü tecrübelerden dersler çıkartarak kendinize söz verdiniz.

Çocuğu olanlar bu konuları mümkün olduğunca aktarın.



OĞLAK

Aşk hayatınızdaki fikir uyuşmazlıklarında sakin kalmalısınız.

Konulara düşünerek cevap verirseniz pişman olmazsınız. Romantizm zaman içerisinde gelecektir.



KOVA

İş hayatınızda bazı noktalarda çok şikayetçi olabilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla aranızda belirgin farklar sizi çok zorluyor. Bazı konularda elinizden geleni yaptınız.



BALIK

Konu kendiniz olan birebir atışmada iki kişi arasındaki konulara müdahil olup çözmek konusunda uzmansınız. Çekilme zamanınız geldi.