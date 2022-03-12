KOÇ
Duygusal ilişki yürütebileceğiniz kişinin hayatınıza girmesi ve arkadaşlık odaklı başlayarak devam eden güzel ve duygusal bir ilişki kurmanız olası.
BOĞA
Son zamanlarda iş yerinizde arkadaşlarınızın üzerinden bir rant sağlamamaya özen göstermelisiniz. Bu yönünüzü baskılayın.
İKİZLER
İkizler erkekleri bugünlerde geçmişleriyle ilgili problemleri göz önünde bulundurarak bağlanmaktan kaçınmalar.
Çocuğu olanlar bu konuları mümkün olduğunca aktarın.
YENGEÇ
Çevrecilik konuları ile ilgili evren sizden yardım isteyebilir.
Heyecanlı yapınız gelen yavaş yardımları göremeyecek kadar hızlı akıyor olabilir. Sabır ile dengede kalın.
ASLAN
Duygusal konularda düzeni oturtmak için gösterdiğiniz çaba partnerinizin gözünden kaçmayacak, aşk ilişkilerinizde iyileşmeye giden bir evredesiniz.
BAŞAK
Kendinizi gereksiz strese sokuyorsunuz.
İş yerinizde ima dahi etmediğiniz şeyler siz söylemişsiniz gibi önünüze serilebilir mümkün olduğunca objektif ve sakin kalın.
TERAZİ
Önemli olan partnerinizin olaylara bakış açısı ve tutumu. Diğer konular, özellikle kariyer meselelerinde daha sabırlı olmaya ve ani duygusal patlamalar yaşamamaya çalışın.
AKREP
Şifacı yeteneklerinizin gelişeceği günler içerisindesiniz.
Hastalıklara karşı savunmasız olduğunuz için meyve sebze ile takviyesi yapmalısınız.
YAY
Bugünlerde kötü tecrübelerden dersler çıkartarak kendinize söz verdiniz.
Çocuğu olanlar bu konuları mümkün olduğunca aktarın.
OĞLAK
Aşk hayatınızdaki fikir uyuşmazlıklarında sakin kalmalısınız.
Konulara düşünerek cevap verirseniz pişman olmazsınız. Romantizm zaman içerisinde gelecektir.
KOVA
İş hayatınızda bazı noktalarda çok şikayetçi olabilirsiniz.
İş arkadaşlarınızla aranızda belirgin farklar sizi çok zorluyor. Bazı konularda elinizden geleni yaptınız.
BALIK
Konu kendiniz olan birebir atışmada iki kişi arasındaki konulara müdahil olup çözmek konusunda uzmansınız. Çekilme zamanınız geldi.
12 Mart günlük burç yorumları
KOÇ
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- 11 Mart günlük burç yorumları 11 Mart 2022, Cuma KOÇ Aşk hayatınız olumlu gelişmeler vaad ederken bazı konulara vakıf olarak daha mutlu hissedeceksiniz. Hayatta...
- 10 Mart günlük burç yorumları 10 Mart 2022, Perşembe KOÇ Bugünlerde materyalist tutuma düşkünlüğünüz ön plana çıkabilir. Kendinizi fark ettiğiniz anda iradenizle kendinizi...
- 9 Mart günlük burç yorumları 09 Mart 2022, Çarşamba KOÇ Son günlerde kimseyi kırmamak incitmemek için yer yer kendinizden veriyorsunuz. Siz kaldırabiliyorsanız onlar...
- 8 Mart günlük burç yorumları 08 Mart 2022, Salı KOÇ Dostlarınızdan gelecek destek doğrultusunda daha güzel bir ilişki sürdürebilmek için onların tavsiyelerini...
- 7 Mart günlük burç yorumları 07 Mart 2022, Pazartesi KOÇ Son zamanlarda küçük mutluluklar büyüklere cesaret vermeniz için sizi teşvik edecek ve kendi kendinize ilham...