4 Mart günlük burç yorumları

KOÇ

Aşk sorunlarınızı çözmek için oldukça uyumlu bir gün. Gizli kalmış konular gündeme gelerek yoluna gidilecek. Akşam saatlerinde ailenize vakit ayırabilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızdaki sonuçlar sizi oldukça mutlu edecek. Çevrenizde gelişecek olaylar olabileceği gibi bazı durumlarda direkt sizi muhatap alan durumlar da olabilir.

İKİZLER

İş konusunda başarılısınız. Burçlar kuşağının en disiplinli ve mantıkla hareket eden üyeleri olarak gerekli planlamaları yaparak sağlıklı sonuçlar alacaksınız.

YENGEÇ

Ailevi konularda olumlu aksiyon almanıza rağmen istediğiniz gibi ilerlemediğini gözlemleyebilirsiniz. Empati yoksunluğu ön plana çıkıyor.

ASLAN

Olaylara geniş çerçeveden bakmaya çalışın. İnsanların fikirlerini önemsiyor olsanız da bir şeyi başlatmak ve bitirmek konusunda son karar sizde olmalı.

BAŞAK

Duygusal konularda insanlara hayır demeyi öğrenmeniz gereken bir gündesiniz Aile ve arkadaşlık ilişkileri hususunda daha anlayışlı olabilirsiniz.

TERAZİ

Başarabilirlikleriniz ve umutlarınız birleşince ortaya bir irade çıkıyor. Ailecek yemeğe çıkmak ya da aile etkinliği gerçekleştirmek için oldukça uygun bir gün.

AKREP

Aşk hayatınızdaki konular sizin başınıza gelebilir. Partnerinizle yaşanacak abzürd durumlar 'yok artık' dedirtecek. Cesaret edemediğiniz şeyleri yapmak size iyi gelebilir..

YAY

Son günlerde kendiniz için olumlu şartlar yarattınız. Özellikle evinizde konforunuzu arttıracak bazı hareket alanları sağladınız.

OĞLAK

Öylesine yapılan iyilik ya da kıramamaktan dolayı yapılmış bir iyilik sizde enerji kaçağına sebep olabilir. İşinizdeki problemler sizi aksiyon almaya teşvik edebilir.

KOVA

Olaylar beklediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir bu durum moralinizin bozabilir. İşsiz olan Kova'lar kendilerine en uygun iş ve şartları bulmak konusunda şanslı olabilirler.

BALIK

Bugünlerde istediğiniz fakat eyleme geçemediğiniz bazı konular hususunda hareket etmeye başlayacaksınız. Hayatta en değerli sizsiniz unutmayın.