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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 14 Şubat 2022, Pazartesi

14 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda insanları olduğu gibi kabullenseniz rahat edersiniz.
Sizin istediğiniz gibi olmalarını beklemek hayal kırıklığı olur.

BOĞA
Kişileri ve olayları kaderiniz olarak algılamanız mümkün.
Çevrenizden alacağınız destekle bunu aşacaksınız.

İKİZLER
Bu aralar beklemediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişiyi eskiden tanıyormuş duygusu içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ
Gösterişli olduğu kadar disiplinli bir yaşamı da tercih ediyorsunuz.
Biraz daha rahatlamalısınız. Hayat iniş ve çıkışlara sahiptir.

ASLAN
Son olaylardan sonra türlü şanssızlıklarla baş etmeyi öğrenmiş durumdasınız. O kadar güçlüsünüz ki size hiç kimse zarar veremez.

BAŞAK
Sevdiklerinizle plan yapıp doğada bir haftasonu geçireceksiniz.
Kafanızı dinlemeli ve rahatlamalısınız. Çevrenize karşı aşırı soğuk ve ilgisizsiniz.

TERAZİ
Dışarda olmak ve etrafı seyretmek, kendi hayatınız dışındaki hayatları gözlemlemek sizlere iyi gelip kendi problemlerinizden uzaklaştıracaktır.

AKREP
Çevrenize ve kendinize karşı esnek davranmalısınız. Aksi halde iç huzurunuz bozulabilir. Özellikle bekarlar aşırı şıpsevdi davranıyorsunuz.

YAY
Son zamanlarda hem aşk, hem de parasal açıdan sürpriz değişiklikler var. Bazı kayıplarınız olabileceği gibi ilginç kazanımlarınız da olabilir.

OĞLAK
Bugünlerde hava almak, doğada vakit geçirmek ve tempolu yürüyüş için uygun bir gün. Bazen çılgınca hareketler yapıyor ve macera arıyorsunuz.

KOVA
Bu aralar fazlası ile dalgın davranıyorsunuz.
An itibariyle daha dikkatli olmalı gözünüzü dört açmalısınız. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

BALIK
Kararlarınızın kalbinizden geldiğine emin olmanız gereken bir gündesiniz.
Gönlünüzü her önüne gelene kaptırmayın.

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