13 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ

Harekete geçmek ve isteklerinizi gerçekleştirmek için gayret göstermeniz gerekiyor. Gerçekleri haykırabileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Yıldızınızın parladığı bugünlerde iş çevrenizde bir şöhret elde edebilirsiniz. Karşılaşmak istemediğiniz durumlar karşınıza çıkabilir.

İKİZLER

Her yönünüzle dikkat çekmeyi başarmanıza rağmen bugün enerjiniz oldukça düşük. Kararları alırken ise sezgilerinize güvenebilirsiniz.

YENGEÇ

Hayatınızın en şanslı günlerinden birine girmektesiniz. Güzel bir güne hazırlanıyor olabilirsiniz. Gün ortasında tatsız bazı olaylara şahit olarak üzülebilirsiniz.

ASLAN

Sevdiğiniz kişi sizi üzebilir. Sorunlar yaşamanız dünyanın sonu gelmiş anlamını taşımıyor. Bu aralar alacak verecek işleri ile kafanız karıştı.

BAŞAK

Sevdiğiniz hakkındaki şüpheleriniz açığa çıkarak onu kıracaksınız. Dikkat küskünlük uzun sürebilir! Aşık olduğunuz kişi heyecan dolu.

TERAZİ

Her zaman mükemmeli arayarak kendinizi boşu boşuna üzüyorsunuz. Karşınızdaki kişilerden beklentiniz bir hayli fazla.

AKREP

Bugünlerde güç ve sabrınız sizin için çok önemli olacak. Önünüze çıkan fırsatları hemen değerlendirmelisiniz. Bugün şansınız oldukça yüksek.

YAY

Hayatınızda bazı bitmesi gerekenleri fark ederek aksiyon almanız sizler açısından çok önemli. İşinizde güvenilirliğinizi kanıtlayabileceksiniz.

OĞLAK

Birkaç küçük aksaklığın üst üste gelmesi ile beraber hemen moralinizi bozmamalı ya da hedeflerinizden vazgeçmemelisiniz.

KOVA

İşinizi ne kadar iyi yaptığınızın herkesçe görülmesi ve taktir edilmesi sizi de sevgi dolu ve güler yüzlü yapabilir. Bir an önce kendinizi toparlayarak işinizle ilgilenmelisiniz.

BALIK

Dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Bir kez harekete geçtikten sonra yaşam enerjinizin yükseldiğini hissedeceksiniz.