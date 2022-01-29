KOÇ
Bugünlerde sözlerinizin çok önemli olduğunu unutmamalı bu yüzden enerjiniz ve sözlerinizi uyum içerisinde kullanmalısınız.
BOĞA
Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz. Bir silkinin ve kendinizi dışarı atın. Aksi halde ilişkiniz rutine girebilir dikkat edin.
İKİZLER
Aşka kendinizi fazla kaptırmamanız gereken bir dönem.
Yorgunluğunuzu partneriniz anlayışla karşılıyor. Onunla daha çok birlikte olmalısınız.
YENGEÇ
Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır.
Bu durum sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir. Bu aralar kendinize özen göstermiyorsunuz.
ASLAN
Küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak.
Önemsediğiniz kişiden haberler gelebilir. Profesyonel hayatınıza da eşit şekilde ilginizi akıtmanız önemli olacak.
BAŞAK
Çevrenizi gözden geçirmeli ve birçok ismi hayatınızdan çıkarmalısınız. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var. Sevgiliniz her şeyinizle size sahip çıkmaya çalışıyor.
TERAZİ
Aşk ilişkilerinizde dikkatli olmanız ve alınganlıktan kaçınmanız gereken bir gündesiniz.
Yaşadıklarınızı dostlarınızla paylaşmalısınız.
AKREP
Aşk hayatınızda olumlu gelişmelerin yaşanabileceği bir gündesiniz ancak mesleki konular ve kariyer alanınızda dikkatli olmanız gerekiyor.
YAY
Birden gelişen özgüven neticesinde ani çıkışlar yapabilirsiniz.
Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir.
Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici.
OĞLAK
Geçtiğimiz aylarda çok çalıştınız. Şimdi iyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız.
Motivasyonunuzu yüksek tutup her şeye gülmelisiniz.
KOVA
Bu aralar partnerinizim yoğun ilgisi ve sevgisini hissetmek sizleri oldukça mutlu edebilir. Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz.
BALIK
Son günlerde hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz.
Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz.
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KOÇ
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