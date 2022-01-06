6 Ocak günlük burç yorumları
Çocuklar ve kardeşleriniz ile ilgileneceksiniz.
İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız.
Bazı konularda sabırsız davranabilirsiniz.
BOĞA
Enerjik olabilirsiniz ancak dikkatli olmak zorundasınız. Ufak konularda geri adım atmak için bahane arıyor gibisiniz.
İKİZLER
Bugünlerde karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirecek ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayacaksınız.
YENGEÇ
Çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün.
Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde.
ASLAN
Maddi manevi sürprizler, anlaşmalar veya seyahatler hayatınızı renklendirebilir.
Sosyalleşmek popülaritenizi arttıracaktır.
BAŞAK
Çocukluğunuzu ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilir, önemsediğiniz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz.
TERAZİ
Parasal konulara yönelik girişimlerinizde başarılı olacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz.
AKREP
Dostlarınızla aranızdaki ilişkilerin değiştiğini düşünüp iş arkadaşlarınızın sizi ciddiye almalarını isteyeceksiniz. Şans ve para sizin yanınızda.
YAY
Bugünlerde enerjiniz yükseliyor.
Kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz.
Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz.
OĞLAK
Sevdiğiniz kişilerle işbirliği yapabilirsiniz.
İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz.
KOVA
Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak. Ani değişiklikler yüzünden fazla etkilenebilirsiniz.
BALIK
Yeni girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlamaya çalışacaksınız.
Hal böyle olunca hayatınız daha rutin bir hale gelebilir.
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