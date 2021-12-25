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Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 25 Aralık 2021, Cumartesi

25 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Dost bildiğiniz düşmanlarınız var.

BOĞA
Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor. Bu durum sizi iş hayatınızda oldukça zorlayabilir.

İKİZLER
Sevdiğiniz kişi yanınızda rahatlıyor ve size bağlılığı gittikçe artıyor. Bugünlerde yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.

YENGEÇ
Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici. Çevrenizi gözden geçirmelisiniz.

ASLAN
Önemsediğiniz kişiden beklediğiniz haberler gelebilir. Seçici davranmanız size oldukça fayda sağlayacaktır. Rahatlayın biraz. Dışarı çıkın.

BAŞAK
Duygusal anlamda biraz düşüşe geçtiniz. Ancak küçük bir umut sizi yeniden sevgiye bağlayacak. Bu sizi mutlu edecek ve başarılı hissettirecek.

TERAZİ
İnsanlarla çok fazla içiçe bulunmamayı tercih ediyorsunuz. Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.

AKREP
Bol bol dinlenin. İyi bir dinlenmeyi artık hak etmiş bulunmaktasınız. Boşvermiş halinizle partnerinizi ve sevdiklerinizi üzüyorsunuz.

YAY
İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Mesleki konularda başkalarının sizden akıl aldığı ve fikirlerinize saygı duyulan bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK
Kendinizi altına girmesi güç yükler altına soktunuz ama işlerinizi de yoluna koymayı başardınız. Bu yüzden de bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.

KOVA
Bu aralar raha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Gelecek tepmilere kulat asmayın.

BALIK
Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz. Kendinize küçük bir ödül vermelisiniz.

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