21 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ

Hayatınızın bugün akışta olduğunu derinden hissedebilirsiniz. Fikir ve projelerinizi ortaya koymakta ısrarcı davranmalısınız.

BOĞA

Değişim rüzgarlarını ruhunuzda yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Şans kapınızda sizi bekliyor. Maddi imkanlarınızın artacağı bir güne giriyorsunuz.

İKİZLER

İlişkinizde istediğinizi elde ettiğiniz haldesiniz. Karşı cinsin yoğun ilgisi ile karşılaşacak, tutkunun yoğun olduğu beraberliklere adım atacaksınız.

YENGEÇ

Eski arkadaşınızdan haber alıp aşk hayatınızda mutlu bir dönemin kapısını aralayacaksınız. Doğru kararlar size servet getirecek.

ASLAN

Bugünlerde yargılama hayatınızın genel konusu olabilir. Aşk hayatınızda sürpriz gelişmelere hazır olun. Aileniz arasında mutluluk ve huzur hakim olacak.

BAŞAK

Yargılama ve sürekli kuruntu yapmak yerine olayları en sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var. Romantik ve coşkulu bir gün sizleri bekliyor.

TERAZİ

Maddi olarak oldukça şanslısınız. Büyük fırsatlar yakalayarak kazancınızı yatırıma çevireceksiniz. Bu yüzden düşünerek karar vermeniz önemli olacak.

AKREP

Özel yaşamınızda beraberliğiniz yoksa bunun için üzülmemelisiniz. Aşk her an kapınızı çalabilir. Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak.

YAY

Mesleki konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz. Gökyüzü sizi her anlamda güçlendirecek. Yorucu enerjilerden kurtularak rahat nefes alacaksınız.

OĞLAK

Kariyerinizle ilgili planlarınızı ertelemeyin. Para getiren yeni başlangıçlar için çok uygun zaman. Sevginizi ifade edin ve duygularınızı özgür bırakın.

KOVA

Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir. Sonunda kazanan siz olacaksınız.

BALIK

İçinizdeki enerjiyi pozitif yönlendirin. Geçmişi bırakın. Hayatınızın zirvesine çıkmak üzeresiniz. İşinizle ilgili girişimlerinizde yaşanacak engellerde paniğe kapılmayın.