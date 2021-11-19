19 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

İlişkinizi düzeltmek adına çaba gösterebilir kendinizi bu süreçte geliştirerek hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.

BOĞA

Bugün hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz.

İKİZLER

Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde. Akşam saatlerinde partnerinizden alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.

YENGEÇ

Uzun zamandır beklediğiniz bu haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi gururlandıracak. Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.

ASLAN

Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz. Bu durumu sürekli tekrar ediyor olursanız ilerki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar.

BAŞAK

Sevdiklerinizi destekleyebilir, olumlu bir süreç geçirmeye çalışabilirsiniz. Alacağınız maddi bir yardım sizi heyecanlandıracak. Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.

TERAZİ

Uzun zamandır yeni bir iş hayali kuruyorsunuz. Bugün beklediğiniz bu haberi alabilirsiniz. Mali sıkıntılarınız hat safhada olması sizi bunalıma sürüklemiş adeta.

AKREP

Sevdiklerinizle birlikte olmak size mutluluk veriyor. Bu yüzden iyi planlama yapmalı ve herhangi bir konuda hamle yapmadan önce iyi düşünmelisiniz.

YAY

Sevdikleriniz kişilerle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun. Bugün öfke kontrolü yapmalısın.

OĞLAK

Bugünlerde maddi yatırımlarınızı erteleyin. Artık kötü günler geride kaldı. Tadını çıkarabilirsiniz .Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.

KOVA

Duygusal yönünüz ağır basıyor. Hareketli bir gün geçireceksiniz. İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak.

BALIK

Bugün ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz. Bu seyahat size iyi gelecek. Yeni sosyal çevre ve dostlar edineceksiniz.