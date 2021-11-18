KOÇ
Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz.
BOĞA
Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.
İKİZLER
Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda tecrübelerinizi bilinçli bir şekilde kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz. Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.
ASLAN
Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir. Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.
BAŞAK
Aşk hayatınızda kendinize iyi gelecek şeyler denemeyi isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir.
TERAZİ
Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz.
AKREP
Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.
YAY
Duygusal olarak kendinizi hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.
OĞLAK
Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz. Affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.
KOVA
Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de zaman zaman emin olamayabilirsiniz. Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.
BALIK
Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir. Bugün, radikal karar almak için uygun değil.