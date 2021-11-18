18 Kasım günlük burç yorumları

KOÇ

Yeni bir şeyler elde etmek yerine elinizde olanı korumayı tercih edebilirsiniz. Sosyal açıdan olumlu ve kalıcı arkadaşlıklar kurabileceğiniz bir gündesiniz.

BOĞA

Duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.

İKİZLER

Bugünlerde sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz. Bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda tecrübelerinizi bilinçli bir şekilde kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz. Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.

ASLAN

Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir. Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda kendinize iyi gelecek şeyler denemeyi isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir.

TERAZİ

Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz.

AKREP

Duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Özellikle geçmiş konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.

YAY

Duygusal olarak kendinizi hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.

OĞLAK

Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz. Affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.

KOVA

Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de zaman zaman emin olamayabilirsiniz. Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

BALIK

Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek kafanızda soru işaretler yaratabilir. Bugün, radikal karar almak için uygun değil.