5 Ekim günlük burç yorumları

KOÇ

Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.

BOĞA

Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz. Onların fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var.

İKİZLER

Evli olan İkizler çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istediklerinizi başlatmak için uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ

Aşk hayatınızda alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. Özellikle eski partnerin dönüşü gibi konular gündeme gelebilir.

ASLAN

İsteklerinize ulaşmak konusunda istekli olsanız da eleştiriye de açık olmanız önemli olacak. Ayrıca yalnız İkizler burcu üyeleri yine ortak tanıdıklara şans verebilmeliler.

BAŞAK

Aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.

TERAZİ

İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir. Sakin bir ortam arama ihtiyacına girebilirsiniz.

AKREP

Aşk hayatınızda sürekli problem çözücü olmak sizi bir hayli yorgun düşürmüş olabilir, bugün kimse için hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.

YAY

Aşk hayatınızda yapacağınız açılımların olumlu sonuçlanması sizi ilerisi için cesaretlendirebilir. Cesaretiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak.

OĞLAK

Alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, seveceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.

KOVA

Kendinizi meditasyon, yoga gibi etkinliklerle sakin tutmanızda ve günün yorgunluğunu atmanızda fayda var.

BALIK

Sosyal açıdan arkadaşlarınızla da zaman geçireceğiniz keyifli bir sürece girebilirsiniz. Özellikle işinizde de duygusal destek ve motivasyon görebilmeniz de mümkün.