KOÇ
Süregelen işleriniz ya da geçmişten gelen ancak bitirmeniz gereken işlerinizi halletmek için uygun bir gündesiniz.
BOĞA
Kendinizi geliştirmek için çevrenizdekilerin fikirlerini dinlemelisiniz. Onların fikirlerine yıkıcı değil de daha yapıcı yaklaşmanızda fayda var.
İKİZLER
Evli olan İkizler çocuk sahibi olabilirler, yine sağlık alanında başlatmak istediklerinizi başlatmak için uygun bir gündesiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızda alacağınız haberlerle keyfiniz yerine gelebilir. Özellikle eski partnerin dönüşü gibi konular gündeme gelebilir.
ASLAN
İsteklerinize ulaşmak konusunda istekli olsanız da eleştiriye de açık olmanız önemli olacak. Ayrıca yalnız İkizler burcu üyeleri yine ortak tanıdıklara şans verebilmeliler.
BAŞAK
Aşk konusunda partnerinize olan ilginiz onun sevgisini kazandığı için uzun vadeli ilişkinin temellerini bugünden atabilirsiniz, güvenilir olacaktır.
TERAZİ
İş konusunda gün içerisinde hareketlilik size çok fazla gürültülü gelebilir. Sakin bir ortam arama ihtiyacına girebilirsiniz.
AKREP
Aşk hayatınızda sürekli problem çözücü olmak sizi bir hayli yorgun düşürmüş olabilir, bugün kimse için hiçbir şey yapmak istemeyebilirsiniz.
YAY
Aşk hayatınızda yapacağınız açılımların olumlu sonuçlanması sizi ilerisi için cesaretlendirebilir. Cesaretiniz ve motivasyonunuz oldukça yüksek olacak.
OĞLAK
Alacağınız haberlerin oldukça keyifli olacağı bir gündesiniz. Duygusal olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, seveceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.
KOVA
Kendinizi meditasyon, yoga gibi etkinliklerle sakin tutmanızda ve günün yorgunluğunu atmanızda fayda var.
BALIK
Sosyal açıdan arkadaşlarınızla da zaman geçireceğiniz keyifli bir sürece girebilirsiniz. Özellikle işinizde de duygusal destek ve motivasyon görebilmeniz de mümkün.