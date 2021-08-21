21 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Oldukça sosyal olacağınız şartlar oluşabilir. Kendinizi iyi hissettiğiniz bir günde olduğunuz için samimiyetinizle ön planda olacaksınız.

BOĞA

Bugünlerde cesaret sizin için oldukça önemli olacak. Geçmişi geride bırakma isteğiniz de bir o kadar olumlu sonuçlar getirecektir.

İKİZLER

Duygular konusunda daha derine inmeden önce karşınızdaki kişiyi tanımaya özen gösterin. Yanılma payınızı düşürmek için gözlem önemli olacak.

YENGEÇ

Bugünlerde duygusal hissettiğiniz ve sevdiklerinizi koruma isteğinizin ağır bastığı bir günde olabilirsiniz.

ASLAN

Hayata bakış yönünüz ve mantığınız çevrenizdeki bir çok kişinin hoşuna gidebilir. Duygusal olarak kendinizi oldukça verimli bir gün içerisinde bulabilirsiniz.

BAŞAK

İşinizle alakalı başarılı ve keyifli bir döneme girebilirsiniz. Yüksek enerjiniz beraberinde oldukça keyifli bir çalışma ortamı getirebilir.

TERAZİ

Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.

AKREP

Özellikle sevgi ve manevi konulara önem verdiğiniz bugünlerde iş konusunda dikkatsizlikler yaşamamak için çaba göstermelisiniz.

YAY

İşinizde mantıklı projelerinizi cesaretle dile getirmeniz önemli olacak. Sağlık alanında ve hukuk alanında beklenenlere bağlı güzel gelişmeler yaşanabilir.

OĞLAK

Özellikle yönetim, bir gruba liderlik etmek gibi alanlarda çalışıyorsanız zorlayıcı fakat sonunda başarı getiren deneyimler yaşayabilirsiniz.

KOVA

Aşk konusunda duygularınızı samimiyetle ifade ederseniz olumlu tepkiler alacaksınız. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirmeden önce iyi düşünmelisiniz.

BALIK

Bulunduğunuz ortamı değiştiren ve iş çevrenizi motive eden kişi konumuna gelebilirsiniz. Grup çalışmaları için oldukça uygun bir süreçten geçmektesiniz.