18 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Duygusal olarak sevilmeyi isteseniz de özgürlüğünüze ve rahatlığınıza da bir o kadar değer vererek kendinizi korumak isteyebilirsiniz.

BOĞA

Nezaket ve zarafetinizin özellikle iş yaşamınızda ilgi çekeceği bir gündesiniz. Stilinizle konuşabilecek ve fark yaratabileceksiniz.

İKİZLER

Son zamanlarda kendinize realistik hedefler koymanız beraberinde güçlü bir çekim yaratarak sizi hedeflerinize hızlı yoldan götürebilir.

YENGEÇ

Mantığın sizin için hakim olacağı bugünlerde niyetlerinize sevgi dolu ve mucizevi yollardan da gidebileceğinizin farkına varmalısınız.

ASLAN

Kariyer planlaması düşünüyorsanız rekabetin olduğunu unutmamalısınız göreceğiniz değer sizi rahatlatmamalı ve çok çalışmayı göze alarak ilerlemelisiniz.

BAŞAK

Bugünlerde istek ve arzularınıza giden yolda daha stratejik davranabilirsiniz. İlgi göstermeyi sevseniz de belli noktalarda kendinizi tam konforlu hissetmeyebilirsiniz.

TERAZİ

Zaman yönetimini oldukça iyi başarabileceğiniz bir gündesiniz. Bugün bir çok işiniz olabilir ancak hepsinin altından başarı ile kalkabilirsiniz.

AKREP

Bugünlerde verimli bir hayat sürebilmenin keyifini yaşayabilirsiniz. Kendinize şans vermeli ve aşırı eleştirel olmaktan kaçınmalısınız.

YAY

Akşam saatlerinde sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Duygusal açıdan sevdiklerinize güvenmeyi gerçekten isteyeceğiniz bir gündesiniz.

OĞLAK

Sosyal açıdan olumlu bir günde olmanızla beraber size karşı sert ve kırıcı tutumlar sergileyebilecek kişilere karşı dikkatli olmalısınız.

KOVA

Bugünlerde katılıktan kaçınmalı ve duygusal yönünüzü ortaya koyabilmelisiniz. Dengeyi kibarca bulabilirsiniz. Sevdiklerinizin sözlerine de güvenmelisiniz.

BALIK

Mesafenizi yeterince net koyarak gününüzü tamamlamanız gerekiyor. Hayatınızda olumlu değişimlerin gerçekleşmesi sizi motivasyonla ilerlemeye davet edebilir.