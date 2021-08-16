16 Ağustos günlük burç yorumları

KOÇ

Doğru plan ve doğru zamanlama sizi başarıya götürecek. Bir şeylerin istediğiniz gibi ilerliyor olması beraberinde rahatlama hissi de getirebilir.

BOĞA

Bugünlerde bir şeyleri elde etmiş olsanız da tam istediğiniz noktaya gelemediğinizi düşünebilirsiniz. Küçük şeylerle de mutlu olmaya çalışın.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak eksik hissedebilirsiniz. Özellikle iş fırsatlarının gerçekçiliğini sorgulayabilir ve kendinize ait bir planlama oluşturabilirsiniz.

YENGEÇ

Böyle durumlarda sakin kalmalı ve mantığınızla hareket ettiğinize emin olmalısınız. Dostlarınızın da desteğini alarak rahatlayabileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Atacağınız önemli adımları ve alacağınız kararları iyi hesaplamalısınız. Hayatınızda degiştirmek istediğiniz alanlarla alakalı çalışmak için uygun bir gün.

BAŞAK

Bugünlerde emeklerinizin karşılığını aldığınızı hissedebileceksiniz. Bu da sizde adalet güveni geliştirmenize vesile olabilir.

TERAZİ

Aşk alanında partnerinizle sert tartışmalara girmekten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. İletişim kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

AKREP

Emin olmadığınız konular ya da kendinizi güvensiz hissettiğiniz alanlar su yüzüne çıkabilir. Olumlu haberler alıyor olsanız da yeterince tatmin ve mutlu olmanızı engelleyebilir.

YAY

Bugünlerde özellikle işinizle alakalı atacağınız adımlar oldukça köklü olabilir. Karşınıza çıkacak fırsatları değerlendirirken iyice düşünmeniz gerekmekte.

OĞLAK

Özellikle de üretmekle alakalı işler yapıyorsanız doğru ellerde olduğundan emin olmalısınız. Sosyalleşmeniz partnerinizin kıskançlığına sebep olabilir.

KOVA

Küçük şeylerle mutlu olmak büyüklere de umutla bakmanıza ve keyfinizin tekrar yerine gelmesine vesile olur. Yalnız Kova'lar yeni partner adayları ile tanışabilirler.

BALIK

Düşünce biçiminizi olumlu tutmalı ve her şeyin iyi tarafını görmelisiniz. Enerjiniz başarı ile yükseldiği taktirde güzel fırsatları da kendinize çekebilirsiniz.