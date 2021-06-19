19 Haziran günlük burç yorumları
Risk almayı çok istemediğiniz için geri kalmak istenmeyen konfor alanı yaratabilir. Çalışkanlığınız ve keyfiniz doğru orantıda olacak.
BOĞA
Kendinizi iyi ifade etmek ve kuvvetli bir hitabet iş konusunda kapıların size açılmasına yardımcı olurken önünüzü görmenizde de büyük yardım sağlar.
İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi iyi ifade edebileceksiniz ancak partner kıskançlığı ile yüzleşebilirsiniz. Yazışmalarınız ya da hitabet gerektiren işleriniz düzene girebilir.
YENGEÇ
Son zamanlarda sözlerinizin değer gördüğünü hissedeceğiniz ve gülüşünüzle etrafınızdakileri aydınlatacağınız bir gündesiniz.
ASLAN
Kendinizi sosyal açıdan verimli hissedecek ve çevrenizle sağlıklı bir etkileşim kurabileceksiniz. Net konuşmalar beraberinde net kararlar getirebilir.
BAŞAK
Hayatınızın elinde olduğu ve özgürlük idrakini derinden hissettiğiniz bir gün olacaktır. İş konularında geri çekilip strateji üretme dönemine geçmek isteyebilirsiniz
TERAZİ
Etrafınızdan gördüğünüz destek ile bir şeyler başarınca vefanızı da göstermek için derinden bir istek duymaya başlayabilirsiniz.
AKREP
Sosyal ilişkilerinizdeki haller sizi rahatlamaya teşvik edebilir. İşinizde manevi olarak da sevdiğiniz kişileri arkanıza alabilmek sizin açınızdan büyük bir güç olacak.
YAY
Bu aralar özgürlüğünüzün kısıtlandığını düşünmek kafa karışıklığına ve ilişkiyi sorgulamanıza neden olabilir.
OĞLAK
Özellikle iş yükü noktasında zorlanmış olabilirsiniz. İç huzurunuzu ve sabrınızı kullandığınız taktirde öz disiplin de sizi takip edecektir.
KOVA
Kendinizi biraz stresli hissedebilirsiniz. Eğlenceye vakit ayırmak isteyeceğiniz bugünlerde iş ya da eğitimde düşük motivasyon sergileyebilirsiniz.
BALIK
Kendinizi bugün genel günlere oranla daha huzurlu hissedebilirsiniz. İş ortamında sevgi ve saygı dolu bir halin öncüsü haline gelebilecek ve mutlu olacaksınız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 18 Haziran günlük burç yorumları 18 Haziran 2021, Cuma KOÇ Bir eğitim, kurs, sınav gibi aktiviteleriniz olduğunda olumlu sonuçlanacak gelişmeler gerçekleşecek, konsantrasyonunuz...
- 17 Haziran günlük burç yorumları 17 Haziran 2021, Perşembe KOÇ Kendinizi daha verimli ve üretken hissedeceğiniz bir dönemde olduğunuz için kısıtlamalar sizin açınızdan çok...
- 16 Haziran günlük burç yorumları 16 Haziran 2021, Çarşamba KOÇ Zevkinize uygun bir kitap ya da film ile baş başa vakit geçirmek size iyi gelebilir. Sosyalleştikçe herkese...
- 15 Haziran günlük burç yorumları 15 Haziran 2021, Salı KOÇ Yeni partner adayları ile tanışarak kendilerini ön plana çıkartabilirsiniz. Uygun şartlar altında fikirlerinizi...
- 14 Haziran günlük burç yorumları 14 Haziran 2021, Pazartesi KOÇ Kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz bugünlerde keyfinizi arttıracak başka haberler de alabilirsiniz. Sosyalleşmek...
- 18 Haziran günlük burç yorumları
- 17 Haziran günlük burç yorumları
- 16 Haziran günlük burç yorumları
- 15 Haziran günlük burç yorumları
- 14 Haziran günlük burç yorumları
- 13 Haziran günlük burç yorumları
- 12 Haziran günlük burç yorumları
- 11 Haziran günlük burç yorumları
- 10 Haziran günlük burç yorumları
- 9 Haziran günlük burç yorumları