Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? 5 ve 6 Ağustos'ta neden yok?

ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yeni bölümü ekrana gelmedi. Yarışmanın yerine tekrar bölümü yayınlanırken, 6 Ağustos Perşembe günü de yeni bölüm olmayacağı açıklandı. Programın 29. bölümü, 11 Ağustos Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.

Programın resmi YouTube hesabında paylaşılan fragmana göre 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde yeni bölüm yayınlanmayacak. Kanalın yayın planındaki değişiklik nedeniyle Var Mısın Yok Musun'un bundan sonra yalnızca salı günleri ekrana gelmesi bekleniyor.

Esra Erol 'un sunduğu yarışma, daha önce salı, çarşamba ve perşembe günleri yeni bölümleriyle ekrana geliyordu.

29. BÖLÜM 11 AĞUSTOS'TA - FRAGMAN YAYINLANDI

Yeni bölüm fragmanında yayın tarihi ve saati de duyuruldu.

Var Mısın Yok Musun'un 29. bölümü:

YAYIN TARİHİ 11 Ağustos 2026 Salı günü YAYIN SAATİ Saat 20.00'de

6 AĞUSTOS YAYIN PLANI Buna göre yarışmanın 6 Ağustos 2026 Perşembe günü de yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

NACİYE ABLA STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU

Tanıtımda, geçtiğimiz bölüm yarışan Buse'nin yerine Naciye Abla'nın geldiği görüldü. Stüdyolara çocukluğundan beri büyük ilgi duyduğunu söyleyen Naciye Abla, kameraya dokunmanın kendisi için özel bir an olduğunu anlattı.

Esra Erol'un kamerayı kucağına vermesi üzerine Naciye Abla'nın "Kokusu bile farklı" sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Fragmanın sonunda yeni bölümün salı günü saat 20.00'de yayınlanacağı bilgisi ekrana getirildi.



DÜN NELER OLMUŞTU?

Var Mısın Yok Musun'un 28. bölümünde yarışmacı koltuğuna Buse Alık oturdu. Uzun süredir arkadaşlarının kutularını açan Buse, bu kez kendi hayalleri için mücadele etti. Gözyaşı, büyük kayıplar ve zor bir kararın damga vurduğu gece, 830 bin TL'lik kazançla tamamlandı.

TUĞBERK'İN SÖZLERİ DAHA OYUN BAŞLAMADAN DUYGULANDIRDI

Gecenin ilk duygusal anı Buse henüz masaya geçmeden yaşandı. Yakın arkadaşı Tuğberk, "Yarım gidiyor buradan, diğer yarım gidiyor" sözleriyle vedanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattı.

Gözyaşlarını tutamayan Buse, Esra Erol'un taşıdığı 11 numaralı kutuyla masaya yürüdü. İlk turdaki başarılı seçimlerinin ardından banka 85 bin TL önerdi. Buse ise oyuna devam ederek teklifi geri çevirdi.