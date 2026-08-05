Var Mısın Yok Musun yeni bölüm ne zaman? 5 ve 6 Ağustos'ta neden yok?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un yayın günlerinde değişikliğe gidildi. Esra Erol'un sunumuyla ekrana gelen programın merakla beklenen 29. bölüm tarihi belli oldu.
ATV'de yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü yeni bölümü ekrana gelmedi. Yarışmanın yerine tekrar bölümü yayınlanırken, 6 Ağustos Perşembe günü de yeni bölüm olmayacağı açıklandı. Programın 29. bölümü, 11 Ağustos Salı akşamı izleyiciyle buluşacak.
YAYIN GÜNÜ DEĞİŞİYOR
Esra Erol'un sunduğu yarışma, daha önce salı, çarşamba ve perşembe günleri yeni bölümleriyle ekrana geliyordu.
Programın resmi YouTube hesabında paylaşılan fragmana göre 5 ve 6 Ağustos tarihlerinde yeni bölüm yayınlanmayacak. Kanalın yayın planındaki değişiklik nedeniyle Var Mısın Yok Musun'un bundan sonra yalnızca salı günleri ekrana gelmesi bekleniyor.
29. BÖLÜM 11 AĞUSTOS'TA - FRAGMAN YAYINLANDI
Yeni bölüm fragmanında yayın tarihi ve saati de duyuruldu.
Var Mısın Yok Musun'un 29. bölümü:
6 AĞUSTOS YAYIN PLANI
- Buna göre yarışmanın 6 Ağustos 2026 Perşembe günü de yeni bölümü ekrana gelmeyecek.
NACİYE ABLA STÜDYOYU KAHKAHAYA BOĞDU
Tanıtımda, geçtiğimiz bölüm yarışan Buse'nin yerine Naciye Abla'nın geldiği görüldü. Stüdyolara çocukluğundan beri büyük ilgi duyduğunu söyleyen Naciye Abla, kameraya dokunmanın kendisi için özel bir an olduğunu anlattı.
Esra Erol'un kamerayı kucağına vermesi üzerine Naciye Abla'nın "Kokusu bile farklı" sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.
Fragmanın sonunda yeni bölümün salı günü saat 20.00'de yayınlanacağı bilgisi ekrana getirildi.
DÜN NELER OLMUŞTU?
Var Mısın Yok Musun'un 28. bölümünde yarışmacı koltuğuna Buse Alık oturdu. Uzun süredir arkadaşlarının kutularını açan Buse, bu kez kendi hayalleri için mücadele etti. Gözyaşı, büyük kayıplar ve zor bir kararın damga vurduğu gece, 830 bin TL'lik kazançla tamamlandı.
TUĞBERK'İN SÖZLERİ DAHA OYUN BAŞLAMADAN DUYGULANDIRDI
Gecenin ilk duygusal anı Buse henüz masaya geçmeden yaşandı. Yakın arkadaşı Tuğberk, "Yarım gidiyor buradan, diğer yarım gidiyor" sözleriyle vedanın kendisi için ne kadar zor olduğunu anlattı.
Gözyaşlarını tutamayan Buse, Esra Erol'un taşıdığı 11 numaralı kutuyla masaya yürüdü. İlk turdaki başarılı seçimlerinin ardından banka 85 bin TL önerdi. Buse ise oyuna devam ederek teklifi geri çevirdi.
ANNE SÜRPRİZİ STÜDYOYU GÖZYAŞLARINA BOĞDU
Takvim'in haberine göre Buse, ailesini anlatırken annesinden "her şeyim" sözleriyle bahsetti. Tam o sırada stüdyonun kapısı açıldı ve annesi Işıl Hanım karşısına çıktı.
Büyük şaşkınlık yaşayan Buse, annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Işıl Hanım kızının 5 milyon TL kazanmasını isterken Buse, kendisi için en hayırlı rakamla ayrılmayı dilediğini söyledi.
5 MİLYON TL ÇIKINCA SESLER BİR ANDA KESİLDİ
Gecenin en büyük şoku 13 numaralı kutuda yaşandı. Mustafa'nın açtığı kutudan 5 milyon TL çıkınca stüdyodaki tezahüratlar yerini sessizliğe bıraktı.
Kısa süre sonra 1 milyon TL de elendi. Üst üste gelen kayıplar Buse'nin moralini bozdu. Diğer yarışmacıları izlerken kolay görünen kararların, masaya oturunca ne kadar ağırlaştığını dile getirdi.Esra Erol'dan Buse'ye büyük destek!
830 BİN TL'LİK TEKLİFTE KARARINI VERDİ
Oyun son aşamaya geldiğinde arkadaşları Buse'ye risk almaması yönünde destek verdi. Murat'ın "Al git. Bu parayı al git" sözleri stüdyodaki ortak düşünceyi yansıttı.
Banka, 11 numaralı kutu için 830 bin TL teklif etti. Buse kısa bir değerlendirmenin ardından butona bastı ve "Varım" diyerek anlaşmayı kabul etti.
Böylece otomobil hayaliyle yarışmaya katılan genç yarışmacı, büyük ödüllerin elendiği zorlu geceden 830 bin TL ile ayrıldı.