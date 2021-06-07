7 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ

İkili ilişkilerde artık istemediğiniz bir ilişkiyi sürdürme meyilinde olabilirsiniz. Bu durum sizi yormadan çözüme ulaştırmalısınız.

BOĞA

Bu aralar aşırı duygusal hissedebileceğiniz ve geçmişinizle alakalı konuların yeniden gündeme gelebileceği bir dönemdesiniz.

İKİZLER

Geçmiş anılarınızı canlandırabilecek olay ve durumlar yaşayabilir ve duygularınızın yoğunluğunu kontrol altına almakta zorluk çekebilirsiniz.

YENGEÇ

Öz disiplininizi geliştirebileceğiniz ve sıkılganlığınızı bir kenara bırakabileceğiniz bir zaman diliminden geçmektesiniz.

ASLAN

Sosyal hissedeceğiniz bu dönemde yakın arkadaşlarınızla yeni sosyal çevreler keşfedebilirsiniz. Günün sonunda dengeyi bulamayabilir yakınlarınızı kıskandırabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde özellikle aşk konusunda kendinizi ifade etmekten çekinmeyin. Bu durum da sizi alışılmışta tutmaya zorlayabilir.

TERAZİ

Verimli ve çalışkan olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Duygusal açıdan zorlayıcı olan işlerinizi zamana yaymanızda fayda var.

AKREP

Sosyal açıdan başka kişilerle iletişimde olmak size iyi gelebilir. Diyete girmek, spor yapmak gibi aktiviteleri istikrarlı götürmeye başlamak için uygun bir zaman.

YAY

Aşk hayatınızda oldukça verimli bir dönemden geçmektesiniz. Duygusal konularda kendinizi hassas hissedebileceğiniz bir dönemden sizler de geçmektesiniz.

OĞLAK

İlişkisi olan Oğlak'lar partnerlerine anlayışlı olabilirler. Verdiğiniz sözleri tutma gereksiniminin size yük olabileceği bir dönemden geçmektesiniz.

KOVA

Arkadaşlarınıza olan ilginiz sizi farklı alanlarda da başarılı olmaya sürükleyecektir. Bazı noktalarda biteni kabul etmek ve yeniye yer açmak önemli olabilir.

BALIK

Son zamanlarda aşk konularında partnerinizin sizi tam olarak anladığından emin olamayabileceğiniz bir dönemdesiniz.