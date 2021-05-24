24 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bu aralar aşk konusunda çok önceden planladığınız bazı durumlar meyvesini vermeye başlayabilir. Kısmetinizi kaçırmayın.

BOĞA

Aile ilişkilerinizde düzeltmeye gitmeniz gereken tarafları fark edebilir, bu konuda aksiyon yaşayabilirsiniz. Ancak her şey yoluna girecektir.

İKİZLER

Özellikle geçmişten gelen ve zihninizi hala meşgul eden anılar varsa bugünlerde onlara daha fazla yönelebilirsiniz. Ancak geçmişe çok takılmayın.



YENGEÇ

Yaratıcılık gerektiren her türlü konuda kendinize sınırlar ya da bahaneler koymaktan vazgeçebilirseniz önünüz açılacaktır.

ASLAN

Küskünlükleri bitirmek için oldukça uygun bir gün olacaktır. Bu arada zamanın çoğunu yönetmekte zorlanabilirsiniz. Planlı olmaya dikkat edin.

BAŞAK

Kendinizi diğer insanlarla beraber oldukça verimli hissedebilir, mesleğinizi de sosyal bir hal içerisinde icra etmenin keyfine varabilirsiniz.

TERAZİ

Yapmanız gereken işlere geç kalabilirsiniz. Hiçbir işinizi küçük görmemeye çalışın. Üst üste gelen güzel haberler kontrolünüzü kaybetmenize neden olmamalı.

AKREP

Bugünlerde aldığınız kararlar sağlıklı olmayabilir, yarın değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu yüzden özellikle mesleki konularda radikal kararlar almaktan kaçının.

YAY

Duygusal açıdan kendinizi her ne kadar verimli hissetseniz de fazla düşünmek, hareket almak noktasında size engel teşkil edebiliyor.

OĞLAK

İmkanınız varsa küçük bir tatil size iyi gelip enerjinizi dengeleyecektir. Kendinizle vakit geçirmek ve kendinizi anlamaya çalışmak için uygun bir gün.

KOVA

Son zamanlarda aklınızı dağınık hissedebilirsiniz. Çalışmak istemeyebilir, günü sosyal geçirmek isteyebilirsiniz. Kendinize biraz zaman tanıyın.

BALIK

Hareketli ve enerjik hissedeceğiniz bir gündesiniz. Sağlıklı düşünme ve aksiyon almak için uygun bir gün. Kişisel gelişime de yönelebilirsiniz.