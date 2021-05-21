KOÇ
Son zamanlarda araştırma yapmak, bilgi ve veri toplamak ayrıca duygularınızı da takip etmek için oldukça uygun bir gün.
BOĞA
Bugünlerde maddi ve işle alakalı konularda çözümü sadece kendinizde aramak yerine takım çalışmasını kabul etmeniz yararlı olacaktır.
İKİZLER
Zamanınızın büyük bir çoğunluğunu bitenleri atmak, eski eşyalarınızı bırakmak gibi konularla ilgilenerek geçirebilirsiniz.
YENGEÇ
Bir süredir yapmak istediğiniz fakat ertelediğiniz şeyleri yapmak için de uygun. Niyet edip beklettiğiniz her konuda açılım sağlayabilirsiniz.
ASLAN
İş yerinizdeki problemlerinizin çözümü noktasında başka insanların da fikirlerini kabul edebilmek hayatınızı çok daha kolaylaştıracaktır.
BAŞAK
Bugün kendinizi daha bütünsel hissedebilir. Mantık ve manevi yönünüzün ortak paydaya geldiğini görebilirsiniz.
TERAZİ
Bugünlerde kendi işleriniz konusunda hak aramanız anlaşılabilir bir durum olsa da başkaları yerine de insiyatif almamaya dikkat edin.
AKREP
Bu aralar bitirmeniz gereken işlerinizi, yarım kalan konuları tamamlamak için oldukça uygun bir gündesiniz. Çevrenizin desteğini her zaman göreceksiniz.
YAY
Bu bahar aylarında çalışma ortamı ya da evinizde yapmak istediğiniz değişiklikleri yapmak için oldukça uygun bir dönem.
OĞLAK
İlişkisel problemlerinizin çözümünde aktif rol üstlenebilirsiniz. Biten sözleşmelerinizi yenilemek, finansal atılımlar için uygun bir gün.
KOVA
Cesaretinizin artması ile beraber kendinizi daha atılgan hissedebilirsiniz. Bu atılganlık iş yerinizde hak arama savaşına dönüşmeden dengeyi bulmanızda fayda var.
BALIK
Kendinizi verimli ve düşünceli hissedeceğiniz bugünlerde başkalarına da faydanız dokunabilir. Bu hal sizi daha keyifli yaparken mesleki konularda başarı getirebilir.