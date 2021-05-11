11 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ

Bugünlerde farklı bakış açılarının hayatınızı ne denli düzene sokabileceğini görebilirsiniz. Buradaki hassas denge, söyleneni harfiyen yapmak olabilir.

BOĞA

Son zamanlarda maddi konularla alakalı olarak bereketinizi yitirmiş gibi hissetseniz de bu sürecin geçici olduğunu bilmelisiniz.

İKİZLER

Bugünlerde gerçekçi olmayan hayallere destekleyici planlar olmadan kapılabilme potansiyeliniz var. Sakin kalıp kendinizi dinlemelisiniz.

YENGEÇ

Sosyal açıdan kendinizi daha verimli hissedebilmek için kalbinizi açmaya çalışın. Çevrenizin de yardımıyla kalbiniz dolabilir.

ASLAN

Bu aralar eski borçlarınız varsa ödenmeleri hususunda strese girmeyin ancak yeni borca da bu dönemde girmemeye çalışın.

BAŞAK

Önünüzdeki fırsatları görmek yeni çevreler ve ortamlar size daha canlı ve hayat dolu hissettirebilir, keyfinizin yerine gelmesine vesile olabilir.

TERAZİ

İlk defa girdiğiz ortamlarda konuşmak istemeyebilir ya da gerginlik yaşayabilirsiniz. Sakin olun ve yanınızdaki bir dostunuzdan destek alın.

AKREP

Sizler etrafınızdakilerin düşüncesini fazla önemseyen grupta olabilirsiniz. Çevrenizi önemseyin fakat sizi ve yapmak istediklerinizi kısıtlıyorsa problem teşkil eder.

YAY

Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz ancak içinde bulunduğunuz realiteden tamamen koparak karar almak başarısızlık getirebilir.

OĞLAK

Kendiniz için doğru olanı yaptığınızdan emin olduğunuz sürece önemli olan sizin düşüncenizdir. Fakat sizin doğrunuz salt doğru olmayabilir.

KOVA

Önemli işlerinize başlamayı ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var. Haraketli olmak isteyeceksiniz. Çevrenizdekiler hızınıza yetişemeyebilir.

BALIK

Maddi konularda bereketiniz artsa da iş konularında üstlerinizle problemler yaşayabilirsiniz. Sosyal şartlarınızın farkında hamleler yapmanız gerekmekte.