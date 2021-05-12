RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Astrolog Binnur Sormageç Astrolog Binnur Sormageç
  • 12 Mayıs 2021, Çarşamba

12 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Devlet işleri ile olan işlerinizde bazı değişiklikler ve hesaba katmadığınız durumlar neticesinde beklenmedik başarı gelebilir.

BOĞA
Sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz. Pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir.

İKİZLER
İkili ilişkiler hususunda beklenmedik dedikodular gündeme gelebilir. Öfkelenmeniz yanlış anlaşılmaktan kaynaklı olabilir.

YENGEÇ
Hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz.

ASLAN
Aile ilişkileri ve partner ilişkinizle alakalı kaygılar gündeme gelebilir. Bu kaygılar etrafınızda sizi kıskanan kişilerin nazarı etkisi ile de olabilir.

BAŞAK
Özellikle komşular ve yakın sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile beraber kendinizi verimli hissedeceksiniz.

TERAZİ
Olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak. Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz.

AKREP
Partnerinize olan tutumunuza karşı dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz.

YAY
İş ya da başka sebeplerden ötürü bu kişi ile bir arada bulunmak sizler için zorlayıcı olsa da duruma diplomatik bakmakta fayda var.

OĞLAK
Düşünmenin size faydası olmayacaktır. Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız önünüzü enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz.

KOVA
Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir.
Maddi yönden güzel adımlar atacaksınız.

BALIK
Hayal dünyasında gezdiğiniz bir günde olabilirsiniz.
Maddiyatınızı ve kaynağınızı arttırmak için derin düşüncelere dalabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 12 Mayıs günlük burç yorumları
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ