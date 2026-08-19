Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu’da : 40’tan fazla lezzet noktası ve ünlü sanatçılar bir arada
Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Ordu, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez önemli bir kültür ve sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde konser, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra şehrin yöresel mutfağını tanıtacak gastronomi programları da gerçekleştirilecek.
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