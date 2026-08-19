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Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu’da : 40’tan fazla lezzet noktası ve ünlü sanatçılar bir arada

Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Ordu, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ilk kez önemli bir kültür ve sanat organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek festivalde konser, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra şehrin yöresel mutfağını tanıtacak gastronomi programları da gerçekleştirilecek.

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Ordu’da 40’tan fazla lezzet noktasında yöresel tatlar tanıtılacak

Festival süresince Ordu'nun tarihi ve kültürel mirası, yayla geleneği ve doğal zenginlikleri farklı etkinliklerle ziyaretçilere tanıtılacak. Özellikle 40'tan fazla Lezzet Noktası'nda kentin yöresel yemekleri ve üretim kültürü ön plana çıkarılırken, Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenecek konserlerle kentte festival heyecanı yaşanacak.

Bakan Ersoy: Ordu’nun tüm değerlerini aynı çatı altında buluşturacağız

BAKAN ERSOY: ORDU'NUN TÜM DEĞERLERİNİ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞTURACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ordu'nun Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez dahil edilmesinin kent açısından önemli olduğunu belirtti. Ersoy, Karadeniz'in mavi ve yeşil dokusuyla öne çıkan Ordu'nun tarihinin, kültürünün, sanatının, gastronomisinin ve doğal güzelliklerinin kapsamlı bir programla ziyaretçilere sunulacağını ifade etti.

Ordu ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Video Oynatma İkonu Ordu ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor
Çepni kültürü ve yayla geleneği festival programında yer alacak

Ordu'nun Antik Çağlardan günümüze uzanan tarihi, Çepni kültürü ve köklü yayla geleneğinin festival programında önemli bir yer tutacağını belirten Ersoy, kentin sahip olduğu kültürel mirasın korunması, görünürlüğünün artırılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlandığını kaydetti.

Kurul Kalesi’nden Çambaşı Yaylası’na uzanan zengin miras tanıtılacak

Bakan Ersoy, "Kurul Kalesi Yerleşkesi'nden Ünye Kalesi'ne, Yason Burnu'ndan Çambaşı ve Perşembe yaylalarına uzanan bu zengin miras, Ordu'nun geçmişten bugüne taşıdığı güçlü kültürel kimliğin en önemli göstergeleridir. İlk kez Ordu'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehrin tarihini, kültürünü, sanatını, gastronomisini ve doğal güzelliklerini aynı çatı altında buluşturacağız. Ordu'nun binlerce yıllık geçmişinden bugünün sanatına uzanan tüm renklerini Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle paylaşacağız." dedi.

Michelin yıldızlı şefler Ordu mutfağını ziyaretçilere sunacak

ORDU MUTFAĞI 40'TAN FAZLA NOKTADA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Festivalin dikkat çeken başlıklarından biri de gastronomi olacak. Karadeniz'in kendine özgü mutfak kültürünü yaşatan Ordu'da, 40'tan fazla Lezzet Noktası oluşturularak ziyaretçilere kapsamlı bir gastronomi rotası sunulacak.

Gastronomi programına Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde yer alan Şef Necati Yılmaz ev sahipliği yapacak. Michelin Rehberi Tavsiye Listesi'nde bulunan Şef Ömer Bozyap ve Şef Araz Aknam'ın yanı sıra televizyon programcısı ve yazar Elif Korkmazel ile gastronomi yazarı Talip Bayram da etkinliklerde konuk olarak yer alacak.

Festival boyunca yerel işletmelerin hazırlayacağı yöresel yemekler aracılığıyla Ordu'nun üretim kültürü ve mutfak mirası ziyaretçilere aktarılacak.

Fındık ve mısır unu ile hazırlanan geleneksel lezzetler ön planda

FINDIK BAŞTA OLMAK ÜZERE YÖRESEL TATLAR ÖN PLANDA OLACAK

Fındık, yayla balı, mısır unu ve dağ çileği reçeliyle kendine has bir mutfak kültürüne sahip olan Ordu'da geleneksel yemekler nesilden nesile aktarılıyor. Ordu yağlısı, mısır çorbası, pancar çorbası, melocan ve galdirik kavurmaları, kara lahana sarması, sakarca mıhlaması, keşkek ve yöresel tatlılar kentin öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor.

Ordu'nun simgesi haline gelen fındık ise hem geleneksel yemeklerde hem de günümüz mutfağında farklı tariflerle değerlendiriliyor. Festival kapsamında ziyaretçiler, kentin mutfak kültürünü yerel lezzetler üzerinden yakından tanıma fırsatı bulacak.

Mert Demir, Sagopa Kajmer ve Buray Ordu’da sahne alacak

ORDU'DA MÜZİK DOLU FESTİVAL AKŞAMLARI

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Ordu'da birbirinden tanınmış sanatçıların sahne alacağı konserler düzenlenecek. Tayfun Gürsoy Parkı'nda gerçekleştirilecek konserlerde Mert Demir, Ferhat Göçer, Merve Özbey, Kıraç, Poizi, Sagopa Kajmer, Murat Boz, Ebru Yaşar ve Buray müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında yalnızca günümüzün sevilen sanatçıları değil, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren'in eserleri de yer alacak. Ordu Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde gerçekleştirilecek "Zeki Müren Şarkıları" programında sanatçının ölümsüz eserleri seslendirilecek.

Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenecek "Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı" konseri de festivalin müzik programındaki etkinliklerden biri olacak.

Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri sergisi ve çocuk etkinlikleri düzenlenecek

SERGİ VE SÖYLEŞİLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında Ordu'nun kültürel mirasına ışık tutan sergiler de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı'nda "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Taşbaşı Sanat Alanı'nda ise "Yaşayan Miras: Ordu Sergisi" ile "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle Ordu'nun geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerlerin farklı sanat disiplinleri aracılığıyla tanıtılması amaçlanıyor.

Festival programında çocuklar da unutulmayacak. Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak Çocuk Köyü, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor etkinlikleri çocuklara eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunacak.

Çocuklara yönelik etkinliklerle festivalin farklı yaş gruplarına hitap etmesi ve kültür-sanat deneyiminin küçük yaştan itibaren geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

FotoMaraton etkinliğinde Ordu’nun doğal güzellikleri fotoğraflanacak

FOTOĞRAF TUTKUNLARI ORDU'NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KADRAJLAYACAK

Ordu'nun eşsiz doğal güzelliklerini fotoğraf sanatının merceğinden yansıtmak isteyenler için de özel etkinlikler düzenlenecek. FotoMaraton Ordu ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde katılımcılar, kentin yeşil ve maviyle iç içe görünümünü kendi objektiflerinden fotoğraflayacak.

22-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Ordu Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, gastronomi programlarından çocuk etkinliklerine kadar yüzlerce etkinliği kent sakinleri ve ziyaretçilerle buluşturacak.

İlk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine dahil edilen Ordu, dokuz gün boyunca tarihinden mutfağına, doğal güzelliklerinden sanatına kadar sahip olduğu farklı değerleri geniş bir programla tanıtacak.

Sena Demiröz
Sena Demiröz Takvim.com.tr Kültür Sanat