Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Ordu’da : 40’tan fazla lezzet noktası ve ünlü sanatçılar bir arada

SERGİ VE SÖYLEŞİLER SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

Festival kapsamında Ordu'nun kültürel mirasına ışık tutan sergiler de ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Binası Fuaye Alanı'nda "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi sanatseverlerle buluşacak.

Taşbaşı Sanat Alanı'nda ise "Yaşayan Miras: Ordu Sergisi" ile "Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri" gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle Ordu'nun geçmişten günümüze taşıdığı kültürel değerlerin farklı sanat disiplinleri aracılığıyla tanıtılması amaçlanıyor.

Festival programında çocuklar da unutulmayacak. Durugöl Parkı Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulacak Çocuk Köyü, ASELSAN Çocuk Şenliği ve Etnospor etkinlikleri çocuklara eğlence ve öğrenmeyi bir arada sunacak.

Çocuklara yönelik etkinliklerle festivalin farklı yaş gruplarına hitap etmesi ve kültür-sanat deneyiminin küçük yaştan itibaren geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.