Ankara’da 2 bin 800 yıllık keşif: Frig Tümülüsü ilk kez kazılıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında başlatılan kazının ardından BT10 Tümülüsü'nün arkeoparka dönüştürülmesi planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilimsel çalışmalarla Ankara'nın kadim Frig mirasının gün yüzüne çıkarılacağını belirterek, oluşturulacak arkeoparkın başkentin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağını açıkladı.

ANKARA'NIN FRİG MİRASINDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başkent Ankara'da Frig dönemine ait önemli arkeolojik alanlardan biri daha bilimsel araştırmalara açıldı. Bahçelievler, Emek ve Atatürk Orman Çiftliği bölgesinde bulunan BT10 Tümülüsü'nde başlatılan kazı çalışmaları, Ankara'nın Frig geçmişine ışık tutması açısından önem taşıyor.

Bugüne kadar herhangi bir arkeolojik kazının gerçekleştirilmediği BT10 Tümülüsü, Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde bulunan 20 tümülüsten biri olarak biliniyor. Alanın yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip olması, yapılacak araştırmalardan elde edilecek sonuçların Ankara'nın antik tarihinin anlaşılması açısından önemini artırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada çalışmayı şu sözlerle duyurdu:

"Ankara'nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü'nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü'nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ. 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara'nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz."

Ankara’da yaklaşık 2 bin 800 yıllık Frig tümülüsü ilk kez kazılıyor.

FRİGLERİN DEFİN GELENEKLERİNE IŞIK TUTACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, Geleceğe Miras Projesi kapsamında gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetinin yürüteceği kazılarda farklı disiplinlerden bilim insanları görev alacak. Araştırmalar sonucunda ortaya çıkarılacak arkeolojik bulguların, Friglerin ölü gömme ve defin geleneklerinin yanı sıra dönemin günlük yaşamına ilişkin yeni bilgiler sağlaması bekleniyor.

Ankara ve çevresinde Frig döneminden günümüze ulaşan çok sayıda tümülüs bulunuyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren bölgede gerçekleştirilen çeşitli arkeolojik kazılarda Frig dönemine ilişkin önemli buluntular elde edilirken, BT10 Tümülüsü'nün şimdiye kadar kazılmamış olması alanı yeni araştırmalar açısından özel bir konuma taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BT10 Tümülüsü’nde başlatılan bilimsel kazıların Friglerin yaşamı ve Ankara’nın tarihi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkaracağını belirterek, alanın ilerleyen süreçte arkeoparka dönüştürüleceğini açıkladı.

BİNLERCE YILLIK MİRAS BİLİMSEL YÖNTEMLERLE İNCELENECEK

Kazı çalışmalarıyla tümülüsün yapısı, kullanım özellikleri ve içerisinde korunmuş olabilecek arkeolojik verilerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Elde edilecek bulguların, Ankara'nın Frig dönemindeki konumunun ve bölgedeki yaşamın daha kapsamlı şekilde anlaşılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BT10 Tümülüsü, Frig Dönemi Batı Nekropolü’ndeki 20 tümülüsten biri.

Çalışmalar sırasında ortaya çıkarılacak arkeolojik verilerin kamuoyuyla da düzenli olarak paylaşılması planlanıyor. Böylece yaklaşık 2 bin 800 yıllık geçmişe sahip alanın bilimsel araştırma süreci ve elde edilen sonuçlar kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kazı çalışmaları Bahçelievler-Emek bölgesinde yürütülüyor.

KAZI SONRASINDA ARKEOPARK PLANLANIYOR

BT10 Tümülüsü'ndeki çalışma yalnızca bilimsel kazıyla sınırlı kalmayacak. Kazı sürecinin tamamlanmasının ardından alanın korunarak ziyaret edilebilir hâle getirilmesi amacıyla arkeopark projesinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Arkeoparkın oluşturulmasıyla BT10 Tümülüsü'nün Ankara'nın kültür turizmi rotalarına dahil edilmesi ve başkentte Frig dönemine ait yeni bir ziyaret noktası oluşturulması hedefleniyor.

Ankara’nın Frig dönemindeki konumuna ilişkin yeni veriler elde edilmesi hedefleniyor.

Böylece toprağın altında binlerce yıldır varlığını sürdüren Frig mirasının bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılması, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.