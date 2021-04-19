KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olacak olan güzel gelişmeler sizleri geleceğe dair motive edebilir. Mesleki konularda bir süre yavaşlayabilirsiniz.
BOĞA
Belli noktalarda kendinizi yorduğunuzu fark etmeyebilirsiniz. Kendinizi dinlemeyi ve meditasyonu da ihmal etmeyin.
İKİZLER
Bugünlerde iş konularında planlama hataları yapabilirsiniz. Özellikle bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz.
YENGEÇ
Kalpten istediğiniz bazı şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin.
ASLAN
Okuma, araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilir
BAŞAK
Bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır bu yüzden isteyip çekilmek ve süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı.
TERAZİ
Son zamanlarda Sanatsal ya da yaratıcılık gerektiren konularla alakalı yapmak istediğiniz şeyler olduğunda güzel sonuçlar alabilirsiniz.
AKREP
Sakince düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği. Her şeye yetişmeye çalışmak başarısızlığa neden olabilir.
YAY
Hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz.
OĞLAK
Özellikle ailenizle bazı anlaşmazlıklar çıksa bile anlayışlı olmanız hemen sevgi ve ilgiyi üzerinize çekecektir.
KOVA
Bugünlerde bilhassa göz sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bazı istekleriniz konusunda inatçı yer yer obsesif tavıra bürünebilirsiniz.
BALIK
Bugünlerde niyetlerinizi takip etmeli ve dikkat etmelisiniz. Kendinize zaman ayırmayı tercih edebilirsiniz.