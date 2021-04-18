18 Nisan günlük burç yorumları
Yazışma odaklı işlerinizin de başarılı olduğunu görerek rahatlayabilecek ve gün içerisinde sık sık gülme fırsatı yakalayabileceksiniz.
BOĞA
Çevrenizdeki kişilerin sizlerle olan etkileşimlerinin başarıyla ilerlediğini görmek sizleri epey rahatlatabilir. Planlamanızı iyi yapmalısınız.
İKİZLER
Bugünlerde duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir, anlaşmak için bilinçli çaba gösterebilirsiniz.
YENGEÇ
Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir ayrıca hayattan beklentilerinizin de artabileceği bir gün.
ASLAN
Bilhassa kariyer bağlamında önünüzü açabilecek kişilerden olumlu yanıtlar aldığınızı görmek kuruntularınızı absorbe edebilir.
BAŞAK
Yurt dışı ya da şehir dışından gelecek bazı haberler ile keyfiniz yerine gelebilir. Böylelikle daha özgüvenli ve ilgili adımları işinizde atma fırsatı yakalayabilirsiniz.
TERAZİ
Duygusal açıdan kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği durgun olacağını bir gündesiniz.
AKREP
Bugünlerde hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslı olabilirsiniz. Duygusal açıdan kendinizi umutlu ve geleceğe güvenli hissedebilirsiniz.
YAY
Duyduğunuz hemen her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin. Bugünlerde asılsız haberler kulağınıza gelebilir. Gergin bir gün olabilir.
OĞLAK
Stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın.
KOVA
Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün. Etrafınızdaki seslere karşı daha töleranslı olmalısınız.
BALIK
Son zamanlarda olayları akışına bırakmayı tercih edebilir, ciddi problemlerinizi ilerleyen günlerde çözmeye niyet edebilirsiniz.
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