BEKİR HAZAR

RAHMETLİ Mustafa Necati Özfatura, yıllar önce düzenlenen bir sempozyumda sanki bugünleri anlatıyordu. Bakın neler diyordu; "Yeni Dünya Düzeni, Osmanlı'nın kalan mirasının tasfiyesidir. İslam ve Türk Dünyası'nda değişen şartlar ve dengelere göre "Küreselleşme" adı altında yeni sömürge, manda sistemi kurmaktır.

Ve bu planda İslam Dünyası iki kategoriye ayrılmıştır. Müslümanların silineceği bölgeler (Balkanlar, Kafkaslar) ile Müslümanların sindirileceği bölgeler (Ortadoğu ile Orta Asya). Yeni Dünya Düzeni'nde Müslümanlara düşen sadece kan ve göz yaşıdır. Bunları yazdığımda beni sevenler bile bunamış olmakla itham ettiler.

O tarihte henüz Bosna, Kosova, Çeçenistan, Filistin ve diğer soykırımlar olmamıştı. Keşke yanılan ben olsaydım." Son Dünya Savaşlarının her ikisinde de Yeni Dünya Düzeni kuruldu.

1. Dünya Savaşı'nda karar vericiler milyonlarca insanı öldürterek İngiliz İmparatorluğu'nu süper güç ilan ettiler. 2. Dünya savaşında ise yine 50 milyon kişi öldürülerek bu unvan ABD'ye verildi.

Şimdi pandemiyle birlikte başlatılan Yeni Dünya Düzeni'ne geçiş süreci savaşlarla pekiştirilmek isteniyor. Ölen insanlar karar vericilerin ve onların kuklası yönetimlerin umurunda bile değil.

Bunu sporolarak görecek kadar insanlıktan çıkmış vaziyetteler. ABD Başkanı Biden'ın son İsrail ziyaretinde hastane bombalanmasını gündeme getirerek "Gördüklerime dayanarak, bunu siz değil de diğer takım yapmış gibi görünüyor." demesi bunun en basit delilidir.

Sanki İsrail Hapoel takımı ile Gazzespor maç yapıyormuş gibi düşünen ve binlerce masum çocuğun öldürülmesini futbol takımı üzerinden yorumlayan ZAVALLI Siyonist bir Başkan var önümüzde.

Onu ABD'de başkanlık koltuğuna oturtanlar "Dünya nüfusu çok kalabalık. 500 milyona indirilmelidir" diyen ve İsrail'i kuran zengin ailelerdir. Bu ailelerin Corona'nın çıktığı laboratuvara finans ortağı olduğu da unutulmamalıdır.

Son dönemde tüm dünyada hem medya, hem Holywood hem de digital platformlar aracılığı ile çılgın bir LGBT kampanyası tüm yeryüzünü sarmıştır.

Bunların hiçbiri tesadüf değildir. Doğumları bitirmek, nüfusu azaltmak isteyen zihniyet, savaş ve kaoslarla birlikte LGBT kampanyasını tüm gücüyle her yerde haykırmakta, zirveye çıkarmakta, milyonları peşine takmaktadır.

Yeni Küresel Güç olma savaşında Çin'le iş tutan İngiltere, iktidara Hindistan asıllı Başbakan'ı getirmiştir. Çünkü Hindistan muhtemel Pasifik Savaşı'nda yeni kurbandır.

Önce müslüman Pakistan ile savaştırılıp, yangın komşuları Çin'e taşınırsa, kandan beslenenler için ballı börek olacaktır.

ABD'de de Jamaika-Hint asıllı Kamala Harris'in Demokratlardan Başkan yardımcısı yapılması, geleceğin başkanlığına hazırlanması boşuna değildir. Trump'ın başkan adaylığını engellemek için yargılatan küresel güçler, yerine Cumhuriyetçilerden bir Hint asıllıyı hazırlıyor şu anda. Hıristiyan misyonerden dersler alıp, ABD'ye götürülen ve yıllardır işlenerek bugünler için hazırlanan Hintli Vivek Ramaswamy anketlerde Trump'tan sonra en güçlü ikinci aday haline gelmiştir. Trump yargı yoluyla seçilmekte engellenirse Hintli adayın yolu açılacaktır. Küresel güçlerin İngiltere ve ABD'yi yönetecek isimlerin Hint asıllı olması için verdiği mücadele bize yarınların habercisi gibi adeta. Hindistan'ın S-400 almasına gıkını çıkarmayan bir ABD var ortada.

Ve ilk kez bir Hindistan devlet Başkanı ABD kongresinde kürsüye çıkartılarak ayakta alkışlatılmıştır. Hindistan şu anda küresellerin kilit ülkesi haline gelmiştir. Yeni bir dinler savaşı çıkarıp, dinleri ortadan kaldırma planları için düğmeye bastılar. İsrail Ortadoğu'da korku ve dehşet saçarak, önüne geleni öldürürken, ikinci etapta Hindu- Müslüman savaşını ateşlemek amacındalar.

Tüm Asya'yı saracak bu savaşta fitneci yılanların gözü Çin'deki en büyük güç Müslümanlarda… 132 milyon Uygur Türkü'nü Pasifik savaşında kullanmak, yangını büyütüp Ortadoğu'dan tüm Asya'ya yaymak için kolları sıvadılar. Türk Cumhuriyetlerini de bu melun planların içine çekmek için her yolu deneyecekler. Böyle bir ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a uçması anlamlıdır. Büyük oyunu görüyoruz, kardeşlerimize anlatacağız.

Unutmayın. Tüm savaşlar ve kaoslar, dünyanın en zenginlerinin servetine servet katıyor.

Yılanlar kanlı cüzdanları seviyor. Dünya artık onları görüyor, biliyor ve konuşuyor. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ocasio Cortez "ABD'deki İsrail lobisi zehirli bir yılan. Artık onun ne kadar zehirli olduğunu anlamamız gerekiyor" diye boşuna haykırmıyor.

O İsrail lobisinin patronları ise, bahsettiğimiz bu savaş yanlısı İsrail'i de kuran zengin aileler. Amerikan dış politikası bu yılanlara teslim olmuş durumda. O yüzden ya kurtulacaklar… Ya da İsrail'le birlikte yok olacaklar. Artık Başkanlarına bile gittiği yerlerde yüzüne "Katil" diye bağırılıyor. Zehirli yılan İsrail ve kurucuları artık önce ABD'yi ısırıyor.