BEKİR HAZAR

ADAM gölge danışman olarak göreve başladığı 2021'den itibaren Beyaz Saray'da menora yakmaktan antisemitizm ve Holokost anmalarına kadar, pozisyonunu Yahudi yönlerine çevirerek zirve yaptı.

Milattan önce 167 yılında Helen İmparatoru Antiohus Epifanes, Yahudileri yok etme amacıyla birtakım geleneklere yasaklamalar ve kısıtlamalar getirmişti. Şabat'ın korunması ve kutsanması, yeni ayın kutsanması ve yeni doğan bebeklerin sünnet edilmesi tamamen yasaklanmıştı.

Bunun dışında Yahudi kadınların evlenmeden önce Yunan askerleriyle cinsel ilişkiye girmeleri gibi zorunluluklar dayatılmıştı.

Yahudiler, Yunan askerleriyle savaşarak özgürlüklerini yeniden kazanmak için isyan başlattılar.

Savaşı kazandılar ve o dönemden beri sekiz gün süren bir menora yakma töreni düzenliyorlar.

Milattan önce başlayan bu Yahudi törenini Beyaz Saray'a ilk sokan elemandı bahsettiğim kişi.

2022'de başlattığı bu dini tören için "Bunun sadece Yahudi cemaati ve inanç toplulukları için değil aynı zamanda kendim için de ne kadar önemli olacağını fark etmemiştim. Aslında bu beni inanca daha da yaklaştırdı. Birçok şeye gözlerimi açtı" yorumunu yapıyordu. Geçtiğimiz yıl Biden yönetiminin antisemitizmle mücadele çabalarının en önünde ve merkezinde yer aldı bu eleman. 2022'de İsrail-Hamas savaşının patlak vermesinden bu yana antisemitizmi tartışmak üzere Yahudi örgütlerinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısına başkanlık etti. Nisan ayında, Biden'ın savaşta İsrail'e verdiği desteği tartışmak üzere Yahudi liderlerin katıldığı bir toplantıya eş başkanlık yaptı.

2023'te ABD Dışişleri Bakanlığı'nın antisemitizm elçisi Deborah Lipstadt ile birlikte Almanya ve Polonya'daki Holokost ve Yahudi miras alanlarına beş günlük bir çalışma gezisine çıktı. Holokost'tan sağ kurtulanlar ve Yahudi liderlerle görüştüler. Paris'e gittiğinde İsrail'in kurucusu Rotschild ailesine ait otelde ağırlanan, dünyanın en zengin ailesiyle yakın ilişkileri olan eleman, Amerikan tarihindeki en kötü antisemitik saldırının gerçekleştiği Pittsburgh'daki yeni Hayat Ağacı sinagogunun temel atma töreninde konuşma yaptı. Yahudi tarihi trajedisini hatırlamanın ve Yahudi karşıtı bağnazlıkla mücadele etmenin yanı sıra, Yahudi olmanın zevklerini vurguladı. "Hepinize Yahudi olmanın harika bir şey olduğunu hatırlatmak istiyorum" diye haykırdı.

Adam New Jersey'de Yahudi bir ailede büyüdü. Burada Yahudi kamplarına katıldı. Kaliforniya'da avukatlığa başladığında bir Yahudi hukuk hizmetleri kuruluşu olan Bet Tzedek'te çalışmayı seçti. Evlendi boşandı. İkinci evliliği yaptığında yeni eşi sayesinde avukatlığı bırakıp Beyaz Saray'da karısına ve Biden'a danışmanlık yapmaya başladı. Beyaz Saray'daki yeni eşiyle ilk buluşmalarında İsrail'e yaptığı gezileri dinleyince çok etkilenmiş. İkinci ve son karısının gençliğinde Yahudi Ulusal Fonu için bağış topladığını öğrenince ona olan aşkı daha da artmış. Karısı ergenlik yıllarını Montreal'deki Yahudi Genel Hastanesi'nde geçirmiş. Bunu duyduğunda "Aaa benim annem de orada çalışıyordu" diyerek sevincini katlamış.

Sözünü ettiğimiz adam ABD'ye göç eden Polonya Yahudisi bir ailenin torunu.

İsrail aşığı ve Siyonist olmakla övünen biri. Şimdi Amerika'nın ilk Yahudi Başkan eşi olmaya hazırlanıyor.

Biden'ın çekilmesiyle birlikte, Demokratlar'ın bir numaralı adayı haline gelen ve dün delege çoğunluğunu yakaladığı açıklanan Kamala Harris'in kocası o.

Arşivlerime girdim dün.

Biden'ın başkan seçildiği günün ertesinde "ABD'nin bunak Biden'la uzun yol alması mümkün değil. Küresel güçler Kamala'yı ABD'nin yeni başkanlığına hazırlıyor" diye yazmışım. Kamala Harris evinde kocasıyla dahi Siyonizm aşkına fethedilmiş, nakış gibi işlenmiş ve yetiştirilmiş bir elemandır. İsrail'in kurucusu küresel sermaye son 24 saatte Kamala'nın seçim kampanyasına yaklaşık 100 milyon dolar gibi tarihi rekorda bir bağış yaparak adeta "Arkasında ben varım" diye bağırmıştır. Bir önceki seçimde Biden ve ekibine 128 milyon dolar bağışlayan küresel sermaye tetikçisi Georgo Soros da Kamala Harris'in en büyük destekçilerinden ve milyon dolarlar yağdırıyor. Nitekim Soros'un oğlu da önceki gün "Hepimizin Kamala'nın etrafında birleşip Trump'ı yenmemizin zamanı geldi" diye twit attı. Buna en ilginç cevap küreselcilere savaş açan ve ulusalcılığı savunan ABD derin devletinin bir numaralı adamı, Trumpçı Elon Musk'tan geldi. "Bir sonraki kuklanın kim olacağı konusunda herkesi merakta bırakmadığı için küçük Soros'a teşekkür ederim" diyerek dalga geçti Elon Musk.

Kamala'nın küreselcilerin kukla adayı olduğunu açık açık ilan etti. ABD'de küreselcilerle karşıtlarının savaş ve gerilimi büyüyor. Çok eğleneceğiz çok!