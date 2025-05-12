BEKİR HAZAR

Yüzyıl'da öyle bir ülkeydik ki, gölgemizden bile korkuyorduk. Pısırık, ezik devlet adamları, diplomatlar, Batı aşığı monşerler tarafından yönetildik. Tek bir mottomuz vardı 21. Yüzyıla girene kadar. "şeklindeydi bu ittihatçıkafalı yönetenlerin kalbi. Bir Ayasofya camiini bile açabilecek yürekleri yoktu. "" diyenödlekler enflasyonu vardıbürokraside. O tasfiye olanödlekler Başkan ErdoğanAyasofya'yı açarken deayağa kalktılar. "" diye bağırdılar.Mahvolacağımızı söylediler.Peki ne oldu?Ayasofya açılınca Türkiye yerin dibine mi girdi? Dünya bize savaş mı ilan etti? Uluslararası arenadan silinip mi gittik?Yoo... Hiçbir şey olmadı.Olamazdı da tabii...Çünkü sen artık güçlüysen sana kimse bir zarar veremezdi. Hiçbir ülkenin gıkı çıkmadı. Neden?Çünkü artık korkak, ezik Eski Türkiye yok. Tüm dünya artık küresel bir güç olduğumuzu biliyor.Daha iki gün önce Yunan gazeteleri bile "" diyor.Bir bakıyoruz aynı nakarat İsrail basınında hem de en yetkili ağızlardan, askerlerden, istihbaratçılardan, devlet adamlarından hemen her gün geliyor.diyor. Avrupaise Türkiye'ninuluslararasıarenadaki büyükgücünü görüyor" diyebağırıyor.AB lideri Almanya'nın Başbakanı önceki gün "" diyor.Putin Moskova'dan ateşkes ilan edip "" mesajını veriyor. Başkan Erdoğan'ı dün arıyor "" diye ricada bulunuyor.Trump seçime giderken "" diye vaadde bulunmuştu.Seçilir seçilmez kolları sıvadı. Ukrayna-Rusya arasında diplomatlar ordusu ile mekik diplomasisi başlattı. Ancak iki gün çabuk bitti. Aylar oldu. Tık yok. Trump son noktada "" itirafını yapmak zorunda kaldı. Sık sık 21. Yüzyıl'da artık her yol Ankara'ya çıkıyor diye yazdık bu sütunlarda.Bu günlere kolay gelinmedi. İçimizdeki Batı aşığı ittihatçı ezik kafalara rağmen Türkiye inanılmaz engelleri aşarak bu noktaya geldi.Çünkü yıllarca korkaklar tarafından yönetilen, kendi silahını mermisini bile yapmaktan ödü bir yerlerine karışan bir ülkeydik.Sanayi Bakanı, gübre fabrikası kurmaya kalktığında Amerikan elçisinin kapıyı tekmeleyerek baskın yaptığı ve fırça attığı bir ülkeydik. Darbe yaparken bile yabancı elçilere uğrayıp izin alan ve destek isteyen bir devlettik.Ne yerli araba, ne yerli uçak veya füze yapamayan, bu konuda "" diye düşünenleri iktidara taşıyan bir zavallı bir memlekettik. Bedel ödemeye korkanların kurduğu vesayetlerin esiriydik.O yüzden bugünkü konuma ancak "" diyen cesur liderlerle gelinebilirdi. O yüzden Başkan Erdoğan'ın kaç kez suikast girişimine maruz kaldığını tahmin bile edemezsiniz.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dahi önceki gün suikaste uğradığını zehirli sıvı verildiğini, kanında cıva izleri bulunduğunu söyledi. Kim bilir daha ne badireler atlattılar.Dünya artık bambaşka bir döneme evriliyor.Yeni Dünya Düzeninin başlangıcında muazzam değişimler üst üste geliyor.Bugüne kadar ülkeleri parçala-böl ve yönet politikası uygulayarak "" edinen emperyalist ülkeler artık bunun üzerine bir deplanını entegre ediyor. Bir yerde savaşı bitirmeye uğraşırken başka yerden yeni bir savaş fışkırıyor.Bunların üzerine bir de ekonomik ve siber saldırılar ekleniyor. Uzay savaşları için evrenin karanlığına uydu orduları yerleştiriliyor.Ülkeler bir günde karanlığa gömülüyor, kaos testleri yapılıyor.Böyle bir dönemde ancak Gülkelerini ayakta tutabilecek.Kim bu güçlü liderler?" diyenler mi yoksadiye açanlar mı? Herşey ortada.Belediye otobüslerini bile çalıştıramayanlar, yürüyen merdivenleri bile durduranlarlakim ayakta kalabilir?İki metrobüs çarpıştı önceki gün. Bir kişi öldü çok sayıda yaralı var.Bir haber vardı dün;" diye.İyi ki bunlar iktidarda değil.Ne kadar şükretsek azdır.