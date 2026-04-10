BEKİR HAZAR

Soykırımcı çocuk katili Siyonist İsrail'in Gazze katliamlarında tasmalı köpeğine dönmek ve hemen ardından İran savaşında Tel-Aviv'in tetikçisi olmak Trump'a kaybettirdi. Ancak çok ilginçtir Amerika'ya kazandırdı. Nasıl mı?

Haydi gelin bunu açalım. Paralel yapılarla Amerika'nın en küçük hücrelerine kadar sızıp ülkede ahtapot gibi hegemonya kuran Siyonist İsrail'in kölesine dönmek bugüne kadar kimse tarafından sorgulanmıyordu.

Cücük kadar İsrail aleyhine konuşan işten atılıyor, antisemitik olmakla suçlanıyor, her yerden dışlanıyordu.

Tamamı Siyonist olan medya da bu korku imparatorluğuna sayfalarından muazzam destek veriyor, Amerikan halkı ülkenin dış politikasında algı operasyonları ile uyutuluyor, zavallı ahmak hamburgerci obez kafalara dönüştürülüyordu.

Yıllardır cücük İsrail ABD'de bir tabuydu. Kimse gıkını çıkaramıyordu.

Yahudi karşıtlığı ile mücadele için ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Anti- Defamation League bir rapor yayınladı. Bırakın İsrail'i sorgulamayı öfke ve nefretin çığ gibi büyüyüp, dağları aştığını haykırıyordu o rapor.

Satırlarında "2024'te toplam antisemitik (Yahudi karşıtlığı) olay sayısı beş yıl öncesine göre %344 arttı." deniyordu. "Bu Amerikan tarihinde bir rekor" diye ekleniyordu. 2.606 olay vandalizm olarak kategorize edildi. Bu vakaların %37'sinde gamalı haç vardı. İsrail'i protesto gösterilerinde "Nazi bayrakları" bile açılıyordu. 647 bomba tehdidinin çoğu sinagogları hedef alıyordu.

Rapora göre tüm eyaletlerde antisemitik olaylar meydana geldi. Bu olayların çoğu Siyonizm'in kalesi, küresel finans merkezi NewYork'ta gerçekleşiyordu.

2025 yılı içinde "İsrail'den nefret yine zirvede" diye rapor yayınlanıyordu. 2026 için "Nefret suçları yüzde 12 arttı ve bunun yarısından fazlası Sityonizm'e olan öfkeden kaynaklanıyor" deniyordu.

İlk kez siyasiler, stratejistler, akademisyenler açık açık İsrail'i eleştirip yerden yere vuruyor "Neden soykırımcı bir ülkenin kuklası olduk. Vergilerimizi niçin katil bir devlete harcıyoruz" diyordu.

Ordudan subaylar bile sosyal medyada İsrail'e "ABD'nin kanını emen katil" diye bağırıyordu.

Atılacaklarını bile bile hem de. New York'ta seçimi Müslüman adaya kaybeden Siyonist rakibi "İsrail'e verdiğim destek beni alaşağı etti" itirafında bulunuyordu.

Böyle bir ortamda daha Gazze katliamlarının öfke ve nefreti tavandayken Başkan Trump çocuklara tecavüz belgeleri toplayan MOSSAD ajanı Epstein davasında kıstırılarak hata yapıyor, İsrail'in bir kez daha tasmalı köpeği olup İran'a saldırıyordu. Şu anda Trump'a öfke duyanların ve yetersiz bulanların sayısı ABD'de yüzde 60'ı geçti. Obama ve Biden'ı "Savaş çıkararak ülkeyi felakete götürüyorlar" diyerek yerden yere vuran kıstırılmış Trump, İran saldırısında kendini vurdu ve bitirdi. Ancak kazanan ABD oldu.

Çünkü ABD'yi kukla gibi kullanan, önüne kemik atılan uyuz köpeğe çeviren Siyonizm artık milyonları uyandırdı.

Sorgulama tavan yaptı.

Öfke ve nefret İran'da kullanılmanın bedeli olarak daha da büyüdü.

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü bünyesinde kıdemli araştırmacı ve politika başkan yardımcısı Brian Katulis dün bir makale yazdı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı gibi kurumlarda da çalışan Brian Katulis "İran savaşı, Trump'ın ülke içindeki kırılgan siyasi konumunu daha da kötüleştiriyor Amerikalıların onda altısından fazlası Trump'ın halihazırda görevdeki performansını onaylamıyor, hatta bazı anketler, savaşın son haftalarında onaylamama oranının üçte ikiye yaklaştığını gösteriyor. Trump'ın Amerikan kamuoyu nezdindeki itibarı, ilk dönemine göre daha zayıf görünüyor.

Askeri harcamalara daha çok öncelik verdi. İçinde bulunduğu çıkmazın önemli bir yönü, kendi partisi içinde yatıyor; Partisinde bile bölünmeler onun için yeni engeller oluşturdu. Trump için bu savaşın iç siyasi maliyeti çok büyük görünüyor" diyor. Evet İsrail'in maşasına dönüşmesi nedeniyle son savaşın en büyük KAYBEDENİ Trump'ın ta kendisi.

Terörle mücadeleden sorumlu direktörü bile "İsrail'e kullanılmayı sindiremiyorum" diyerek istifa etti.

Şu da bir gerçek ki kıstırılmış Trump'ın Siyonizm'in ahmak ve kullanışlı elemanına dönüşmesi nedeniyle kazanan da ABD oldu.

Çünkü ABD'deki İsrail hegemonyası artık tabu olmaktan çıktı. İnsanlar burnundan soluyarak, öfke ve nefret duyarak Siyonist ahtapotun ülkedeki derin varlığını artık açıkça konuşup, tartışıyor. "Neden İsrail'in kölesiyiz" diye haykırıyor. Kavgaya dönüşecek bu gelişme, İsrail'e de ABD'deki varlığına da atılmış bir nükleer bombaya evrilecek. Bunu göreceğiz.