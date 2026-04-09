Galatasaray'ın Buruk dönemindeki 7 kritik maçı: Göztepe virajı da kayıpsız geçildi

Buruk döneminde 7-8 kez “ölüm kalım” maçına çıkan Aslan her seferinde zafere ulaşıp sezon sonunda şampiyonluk yaşadı. Cimbom son olarak kayıp yaşaması halinde çok ağır yara alacağı çok zorlu Göztepe virajını kayıpsız dönerek yarışta yine bütün ipleri eline aldı.

12 Kasım 2022 Başakşehir-Galatasaray: 0-7
Fenerbahçe'nin sahasında Giresunspor'a kaybettiği günün akşamında Başakşehir deplasmanında kazanmak "olmazsa olmaz"dı. Galatasaray güçlü rakibini tam 7 golle geçerek şampiyonluğa giden yolda ilk adımı attı.

8 Mayıs 2023 Galatasaray-Başakşehir: 1-0
Üst üste Karagümrük ve Beşiktaş'a karşı 5 puan kaybeden Galatasaray krize girmişti. Başakşehir maçının kazanılması zorunluydu. Galibiyet geldi, Fenerbahçe ile fark yeniden 5 puana çıktı.

3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray: 0-1
Fenerbahçe 1 gün önce kazanıp zirveye çıkmıştı. Beşiktaş deplasmanında galibiyet gelmezse bitime 9 hafta kala liderlik gidecekti. Cimbom bu hayati virajı tek golle aşmayı bildi.

26 Mayıs 2024 Konyaspor-Galatasaray: 1-3
1 hafta önce alınan iç sahada şok edici Fenerbahçe yenilgisi şampiyonluğu son haftaya bırakmıştı. Beraberlikte bile şampiyonluk gidecekti. Ama Okan Buruk'un ekibi yine hata yapmadı.

2 Nisan 2025 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-2
Ligdeki Beşiktaş yenilgisi büyük kriz çıkarmıştı. Taraftarlar "Okan Buruk" istifa mesajları atıyordu. Kadıköy'de yaşanabilecek bir mağlubiyet ortalığı karıştıracaktı. Galatasaray bu maçı aldı, ardından arkasına hiç bakmadı.

11 Nisan 2025 Samsunspor-Galatasaray: 0-2
Kupadaki Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde de kazanmak da mecburiydi. Çok zorlu fikstürün ilk ayağıydı. Samsunspor deplasmanında başlayan müthiş seri, şampiyonluğa kadar devam etti

7 Mart 2026 Beşiktaş-Galatasaray: 0-1
Performansı sallanan Galatasaray'dan tüm rakipleri Dolmabahçe'de takılmasını bekliyordu. Ama derbide 40 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray hayati engeli kayıpsız geçti.

8 Nisan 2026 Göztepe-Galatasaray: 1-3
Bu maçın kaybedilmesi belki de şampiyonluğun kaybedilmesiydi. Rakip ve atmosfer çok zorluydu. Ancak Galatasaray, Göztepe önünde bir kez daha kritik virajların ustası olduğunu gösterdi.

Adnan Polat'tan başkanlık ve Okan Buruk açıklaması! "Her zaman desteğe hazırım"
SONRAKİ HABER

Adanan Polat'tan başkanlık sözleri

 Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde en skorer 6. sol kanat oyuncusu oldu
ÖNCEKİ HABER

Dünya yıldızlarını solladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler