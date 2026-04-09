Cimbom son olarak kayıp yaşaması halinde çok ağır yara alacağı çok zorlu Göztepe virajını kayıpsız dönerek yarışta yine bütün ipleri eline aldı.

12 Kasım 2022 Başakşehir-Galatasaray: 0-7

Fenerbahçe'nin sahasında Giresunspor'a kaybettiği günün akşamında Başakşehir deplasmanında kazanmak "olmazsa olmaz"dı. Galatasaray güçlü rakibini tam 7 golle geçerek şampiyonluğa giden yolda ilk adımı attı.

8 Mayıs 2023 Galatasaray-Başakşehir: 1-0

Üst üsteKaragümrük ve Beşiktaş'a karşı 5 puan kaybeden Galatasaray krize girmişti. Başakşehir maçının kazanılması zorunluydu. Galibiyet geldi, Fenerbahçe ile fark yeniden 5 puana çıktı.

3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Fenerbahçe 1 gün önce kazanıp zirveye çıkmıştı. Beşiktaş deplasmanında galibiyet gelmezse bitime 9 hafta kala liderlik gidecekti. Cimbom bu hayati virajı tek golle aşmayı bildi.



26 Mayıs 2024 Konyaspor-Galatasaray: 1-3

1 hafta önce alınan iç sahada şok edici Fenerbahçe yenilgisi şampiyonluğu son haftaya bırakmıştı. Beraberlikte bile şampiyonluk gidecekti. Ama Okan Buruk'un ekibi yine hata yapmadı.

2 Nisan 2025 Fenerbahçe-Galatasaray: 1-2

Ligdeki Beşiktaş yenilgisi büyük kriz çıkarmıştı. Taraftarlar "Okan Buruk" istifa mesajları atıyordu. Kadıköy'de yaşanabilecek bir mağlubiyet ortalığı karıştıracaktı. Galatasaray bu maçı aldı, ardından arkasına hiç bakmadı.

11 Nisan 2025 Samsunspor-Galatasaray: 0-2

Kupadaki Fenerbahçe galibiyeti sonrası ligde de kazanmak da mecburiydi. Çok zorlu fikstürün ilk ayağıydı. Samsunspor deplasmanında başlayan müthiş seri, şampiyonluğa kadar devam etti

7 Mart 2026 Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Performansı sallanan Galatasaray'dan tüm rakipleri Dolmabahçe'de takılmasını bekliyordu. Ama derbide 40 dakika 10 kişi oynayan Galatasaray hayati engeli kayıpsız geçti.

8 Nisan 2026 Göztepe-Galatasaray: 1-3

Bu maçın kaybedilmesi belki de şampiyonluğun kaybedilmesiydi. Rakip ve atmosfer çok zorluydu. Ancak Galatasaray, Göztepe önünde bir kez daha kritik virajların ustası olduğunu gösterdi.