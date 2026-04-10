Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, son haftalarda yükselen formunu Göztepe deplasmanında da sürdürdü. İzmir'de açılış golüne imza atan milli yıldız, bu sezonki istatistikleriyle göz kamaştırıyor.

Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyi 10 liginde 7 gol ve 11 asistle, en skorer sol kanatlar listesinde 6. sırada yer alıyor.

Yılmaz, skor katkısıyla önemli yıldızları geride bıraktı. 10 gol ve 7 asistle 17 gole katkı veren, Juventus formasıyla göğsümüzü kabartan Kenan Yıldız'ı geride bırakan Barış Alper Yılmaz, yine Real Madrid'te top koşturan Brezilyalı Vinicius Junior'ı da geçmeyi başardı. Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 11 gol ve 3 asist üreten Barcelona'nın müthiş sol kanat oyuncusu Raphinha'dan daha fazla skor katkısı yaptı. Adı Avrupa'nın önemli kulüpleri ile anılan Barış Alper Yılmaz, ünlü scoutları peşinden koşturmaya devam ediyor. Dev kulüpler sezon sonu, onun için G.Saray'ın kapısını çalabilir.