Destek ödemesi

18 YAŞINA KADAR VAR

Sosyal ve ekonomik destek aynı ailede en fazla iki kişi için sağlanacak. Sosyal ve ekonomik destek 18 yaşına kadar olan çocuklar için sağlanacak. Korunma kararı veya bakım tedbiri kararı, reşit olması nedeniyle sona eren kişiler ile sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanırken yüksek öğrenim programlarına devam eden gençler sosyal ve ekonomik destekten 25 yaşını tamamlayana kadar yararlanabilecek. Belirlenen şartları taşımadığı halde bu destekten haksız şekilde yararlananlar, devletten aldığı parayı geri ödeyecek.