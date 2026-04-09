TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren torba teklifte "sosyal ve ekonomik desteklere" ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.
Değişiklikle, destek ödemelerinin hem miktarı hem yaş sınırları yeniden belirlendi. Gece yarısı önergeyle yapılan değişikliğe göre; çocuğun yüksek yararı gözetilerek, biyolojik ailesi veya yakınları yanında desteklenmesi sağlanacak.
Destek ödemeleri en yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarını geçemeyecek. Yani 13 bin 185 lira olacak. Destek miktarı yaş ve öğrenim durumuna göre verilecek. Aylık ödenecek süreli ekonomik destek iki yıla kadar, tek seferlik ödenecek geçici ekonomik destek ise yılda en fazla iki kez verilecek. Tek seferlik geçici ekonomik destek 39 bin 555 lirayı geçemeyecek.
18 YAŞINA KADAR VAR
Sosyal ve ekonomik destek aynı ailede en fazla iki kişi için sağlanacak. Sosyal ve ekonomik destek 18 yaşına kadar olan çocuklar için sağlanacak. Korunma kararı veya bakım tedbiri kararı, reşit olması nedeniyle sona eren kişiler ile sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanırken yüksek öğrenim programlarına devam eden gençler sosyal ve ekonomik destekten 25 yaşını tamamlayana kadar yararlanabilecek. Belirlenen şartları taşımadığı halde bu destekten haksız şekilde yararlananlar, devletten aldığı parayı geri ödeyecek.
Kabul edilen diğer 5 madde ise; Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışlarının gelir vergisi istisnası kapsamına alınmasını içeriyor. Ayrıca kadın memura verilecek ücretli doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Toplam 24 haftalık izin, doğumdan önceki ikinci haftada başlatılabilecek. Koruyucu ailelere de çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin verilecek.
Haber: Önder Yılmaz