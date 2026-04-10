İspanya'da gerçekleşen festivalde "kötülüklerin yakılması" geleneğinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kuklası ateşe verildi.
İspanya'nın Gazze'de yapılan soykırıma karşı tepkisi festivalde dile getirildi. Yedi metre yüksekliğindeki Netanyahu'nun kuklasının ateşe verilmesi ardından çevredeki insanlar sevinçle karşıladı.
Birçok kişi o anları kayıt altına alıp sosyal medya hesabından paylaştı. Belediye Başkanı Maria Dolores Narvaez, "Çok coşkulu bir gündü. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Tüm kötülüklerin yakılması için toplandık. Netanyahu'nun seçilmesinin elbette nedenleri var. Gazze'de yapılan soykırımı kimse unutturamaz. Soykırım ve savaşa hayır" dedi.
Sosyal medyada büyük bir ilgi gören Netanyahu kuklasının yakılmasına övgü yağdı:
Umarım bir gün gerçeği de aynısını yaşar.
Netanyahu katillerin lideridir.
Oğlu Miami'de güneşleniyor. Malaga'da Netanyahu'yu ateşle bronz yaptılar.
Ateşler içinde uyu...
Acıların en büyüğünü yaşasın.