Şehirler arası nakliye işlemi için eşyaların sığmayacağı küçük bir kamyonla gelip, kalan eşyalar için ek ücret istediler. Bir tüketici, yaşadığı 75 bin liralık mağduriyeti şöyle anlattı: "Evimin 2+1 olduğunu söylememe rağmen içinde başka bir evin eşyaları da bulunan küçük bir kamyonla geldiler. Benim eşyalarım kamyona sığmadı. O anda 'Eşyalarınızı tekrar gelip alacağız, işimizi yarım bırakmayız' diyerek beni rahatlattılar. Ancak eşyalarımı getirmek için benden bir hafta sonra 18 bin lira daha istediler. Kabul etmediğimde ise tehdit ettiler. Tehditler sonucunda toplamda 75 bin lira ödeme yapmak zorunda kaldım."

TEHDİT DE VAR

Eşyalarını şehir içi taşıtmak için bir nakliye firmasıyla 15 bin liraya anlaşan başka bir tüketici ise eve gelen ekiplerin 'Eşyalar çok fazla' diyerek 28 bin lira talep ettiğini anlattı. Tüketici bu ücreti kabul etmediğini söylediğinde ise en az 5 bin liralık masraf ödemesi gerektiği konusunda baskı yapıldığını söyledi. Sonuç olarak firmaya 27 bin lira ödeme yaptığını belirten tüketici, konuya ilişkin gerekli incelemelerin yapılmasını talep etti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde İstanbul Maltepe'de bir nakliye firması, anlaştığı ücretin dışında ek ödeme talep etti. Müşteri kabul etmeyince kamyona yüklenen eşyaları tekrar eve indirdi. Şikayetler bunlarla da sınırlı değil. Miktarlar ve firmalar değişiyor fakat tüketicinin mağduriyeti katlanarak devam ediyor.

SÖZLEŞME ÖNEMLİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için yapılması gerekenleri anlatarak, "Öncelikle taşıma sözleşmesi düzenlenmeli. Bu sözleşme ile tarafların hakları ve yükümlülükleri belirleneceğinden, taşıma işleminin ücreti, ne zaman yapılacağı, taşınacak eşyalarda kırık, çizik gibi hususlar belirtilmiş olacağından mağduriyet ve şikayetler azalacak" dedi.

Güllü, eşyaların zarar görmemesi için taşıma sigortasını işaret ederek, "Taşıma sigortasını taşıyıcı firma yapmıyorsa tüketici, kendisi yaptırmalı. Ayrıca tüketiciler nakliye firmalarını iyi araştırmalı, taşıma işlemini korsan firmalara ya da yetkisiz kişilere yaptırılmamalı. Taşıyıcının yetki belgesinin mutlaka kontrol edilmesi de gerekir" şeklinde konuştu.