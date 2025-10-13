BEKİR HAZAR

Bir Amerikalı eski asker var. Adı Steve Bennon... Onu önemser ve takip ederim. Trump'ın bir dönem baş stratejist olarak danışmanıydı. Aniden görevi bıraktı. Bu bazılarına garip gelebilir. Ancak Amerikan derin devletine çalışan tam bir görev adamıydı. Ona "Trump'ın danışmanlığından ayrıl. Yeni bir görev seni bekliyor" dediler. Hemen bıraktı. Derin Devletin ulusalcı kanadı ona "Avrupa Çin'den sonra 2. büyük düşmanımız. Ekonomik olarak bizi sömürüyor. Bedavaya koruyoruz bunun karşılığında tam bir parazit gibi sırtımızdan geçiniyor. Her yıl 500 milyar dolara yakın mal satıyor bize. Karşılığında 3 kuruşluk mal alıyor. Adeta kanımızı emiyor. Git Avrupa'da faşist partileri örgütle ve iktidara gelmeleri için çalış. Avrupa Birliği'ni dağıtmamız ve güçsüz hale getirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da AB'ye karşı olan faşist partilerin iktidara gelmesinden geçiyor" dediler. Steve "Başüstüne" çekip, Beyazsaray'dan ayrılarak hemen Avrupa'ya gitti ve Belçika'da Faşist Partiler Birliği'ni kurdu. Irkçı liderleri bir araya getirerek aynı çatı altında buluşturdu, yol haritası verdi. O harita tıkır tıkır işliyor.

İşte bu Steve Bennon önceki gün ekranlara çıkıp ilginç sözler sarfetti. "ABD'nin refahından önce başka bir ulusun refahını gözeten 'İsrail öncelikli" hainler için oyun bitti" dedi. Bunun anlamı "ABD'de İsrail için çalışan sadece Siyonizme hizmet için koskoca Amerika'yı sırtına semer vurulmuş eşeğe döndüren çok hain var. Artık bu hainlerin sonu geldi" demekti. Bunu Steve söylüyorsa ciddiye alınacak bir konuydu. Çünkü bu her ne kadar Steve Bennon'un görüşleri gibi görünse de aslında ona bunları söyleten perde arkasındaki patronlarıydı. Onlar da derin Amerika'yı yöneten ve küreselcilere savaş açan ulusalcılardı. Bu tarz hain avının başladığına dair başka işaretler de vardı. Nitekim Biden döneminde ilginç bir karar alınmıştı. Amerika'da ADL diye bir kurum var. Açılımı; İftira ve İnkârla Mücadele Birliği. Siyonist bir kuruluş. Tek amacı İsrail'e hizmet. Tam 13 yıldır onlara FBI içine aldılar. Güya FBI içinde Yahudi karşıtlığı ile mücadele eden bir kurum gibi gözüküyordu. Aslında Amerika'da yaşayanların tamamını fişleyen, kim İsrail'e en iyi hizmeti yapar diye listeler düzenleyen bir devlet içinde paralel devletti. Ancak yayın organlarında Trump'a yakın isimleri ve kurumları hedef gösterince olanlar oldu. Üstelik bu isimlerden biri de Charlie Kirk isimli bir aktivistti. 20 milyon takipçisi vardı. Gençliği Trump'a çeken önemli isimlerden biriydi. Siyonizmin suçlarını kim ifşa ederse onları fişleyip hedef gösteren ve FBI içinde çalışan paralel yapı ADL'nin Kirk aleyhinde yayınlarından sonra uzun namlulu bir silah patladı. Trump'ın yakın adamı Kirk boynundan vurularak öldürüldü. FBI "İçimizdeki Yahudi kuruluşu ADL'yi kovduk" diye açıklama yapıp soruşturma başlattı. Tabii sadece bu da değil. Son yıllarda ABD'de en çok yakalanan casus hangi ülkeye ait diye sorarsanız cevabı çok açık ve net. En çok İsrail istihbaratı MOSSAD'a çalışan casuslar yakalanıyor. Bu manzara da şöyle bir soruyu gündeme taşıyor. "Dış politikamızı tamamen İsrail'in hizmetine veriyoruz. Buna karşılık İsrail ülkemizi Casus YATAĞI'na çeviriyor. Bu nasıl müttefiklik? Biz enayi miyiz?" diye. ABD derin koridorlarında en çok bu soru yankı yapıyor. ABD ve İsrail'i yönetenler ne zaman bir araya gelse birinci gündem maddesi daima yakalanan bu Siyonist casusların iadesi konusu oluyor.

Steve Bennon'un bahsettiği ve "Bittiler" dediği İsrail'e çalışan hainler kim? FBI'dan kovulan ve hedef gösterdiği aktivisti öldürten İsrail yanlısı ADL, Trump suikastinde de var mıydı? ABD neden sürekli İsrail casusu yakalıyor? Ahtapotun kolları nasıl kesilecek? Derin Amerika'nın bir numaralı savaşı bunun üzerine. İsrail ve Siyonizm için çember daralıyor. Gazze'de binlerce çocuğu öldürse de kaybeden Siyonizm oldu. Dünyada ve özellikle ABD'de patlayan Yahudi karşıtlığını yani yangını söndürme şansları artık hiç yok. Soykırım yaparak bu tabloyu kendileri oluşturdular. Kendi bacaklarına sıktılar ve yıllarca sürecek muazzam bir kaybın derin çukuruna düştüler. Bu çukurdan çıkmaları mümkün değil. Bunu sadece ben söylemiyorum. İsrail içinde çok istihbaratçı, general ve Batı basınında makalelerde avaz avaz bağıran çok sayıda Yahudi de aynı düşünceyi haykırıyor. "Kaybettik. İsrail İsrail'e, Yahudilere büyük darbe vuran bir Yahudi düşmanıdır" diye bağıranlar bile var. İsrail ile ilgili yazdığımız her makale sosyal medyada sansürlenip, karartılsa, kısıtlansa da gerçek gerçek gerçektir.

İsrail, ABD olmak üzere dünyanın her yerinde artık her gün durmaksızın kaybedecek. Ve son noktada Steve Bennon'un dediği gibi "Hainleriyle bitecekler." Tasfiye olacaklar.