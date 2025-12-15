BEKİR HAZAR

Robert David Steele ilginç bir adamdı. Onunla röportaj yapmak istemiştik. CIA ajanıydı. Bunu saklamıyordu. Nasıl ulaşırız diye çok düşünmedik. Facebook sayfası vardı. Oradan mesaj atıp röportaj isteğimizi belirttik. Skaype ile bağlanıp röportajı kaydedeceğimizi belirttik. Kabul etti. "Bu CIA ajanlarına nasıl ulaşıyorsunuz kolaylıkla. Siz CIA ajanı mısınız" diyen çok oldu. Güldük geçtik. Facebook adreslerinden randevulaşıp Skayp'ten röportaj yapacak kadar kolay olduğunu anlatamazdık bu tiplere.

Robert'ın ilgimizi çeken yanı Amerika'daki derin yapılarla ilgili söyledikleri ve yazdığı makalelerdi. Devlet içinde devletlerin olduğunu, sızmaları, Siyonist paralel yapıları ve operasyonlarını açık açık anlatıyordu. Korona virüsün de bir operasyon olduğunu bağırarak söylüyordu. Bir gün hastaneye kaldırdılar. Öldüğünü açıkladılar. Daha ilginci "Korona virüsten öldü" dediler. Büyük ihtimalle öldürüldü. Yaptığı açıklamalar sarsıcıydı ve çok rahatsız edeceği odaklar vardı. Robert "Amerika'da Siyonizm: Yedi Darbe ve Sayım" adlı bir kitap da yazmıştı.

ABD siyasetini saran, finans ve medyada büyük güç toplayan derin yapı Siyonizmi anlatıyordu. Siyonist hakimiyetinin son dönemde ABD'de benzeri görülmemiş zorluklarla ve artan muhalefetle karşı karşıya olduğunu savunuyordu. O kitabı yazarken Gazze savaşı ve dünyada onun getirdiği Siyonizme öfke dalgası henüz yoktu üstelik. Kitapta bahsedilen Amerika'da devlet düzeyinde İsrail'e sadakat taahhütleri ve gölgeli Las Vegas bağlantıları, Kumarhaneler Kralı Adelson, Chertoff, Soros gibi Siyonist tetikçilerin etkileri anlatılıyordu.

Siyonist etkisini finans, medya ve eğitimi kontrol eden daha büyük bir "Derin Devlet" ağına (Rothschildler, Hazar Mafyası) bağlıyordu. CIA ajanı Robert satırlarında "Artık başkaldırı var" diyordu. Sonuç olarak yazdığı kitap, Siyonist güce yönelik meydan okumayı finalde "Siyonist etkisinin çözülmesi, ABD'nin siyasi ve sosyal evriminde bir dönüm virajı olabilir." noktasına getiriyordu. Gazze'deki insanlık dışı Siyonist soykırım ile birlikte bu çözülme daha da hızlandı. İş son noktada "Gazze'de Türk askeri olacak mı?" kavgasına kadar geldi.

Netenyahu hükümetinin uykuları kaçarken, Trump yönetimi İsrail'e bunu dayatınca ortalık karıştı. Bir anda MOSSAD ajanı ve ABDli siyasetçilere reşit olmayan küçük kızları sunarak görüntülerini çeken ve İsrail'e yollayan Epistein dosyası ABD'de bir numaralı gündem haline getirildi. Derin Amerika'nın ulusalcı kanadı ve Trump Ortadoğu'da Türkiye ile yürümek istedikçe İsrail Epistein dosyasındaki gizli fotoğrafları servis etmeye başladı. Son olarak önceki gün Trump'ın Epistein ile çekilmiş, hiç yayınlanmayan ve çok eskiye dayanan fotoğraflarını medyaya verdiler. Ellerinde Epistein'ın evinde kadın elbisesi giymiş eski Başkan Bill Clinton'un fotoğrafları bile varsa kim bilir daha nelere sahiptiler? MOSSAD ajanı Epistein'in cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı. CIA ajanı Robert Steele ölmeden önce "Bu intihar kurgulandı. Ancak Epstein, CIA'nın güvenli evinde saklandı. Uzmanlar da Epstein'in intihar ettiğini gösteren fotoğraflarla birkaç gün önce hastaneye girerken çekilmiş fotoğrafların birbiriyle eşleşmediğini doğruladı.

Eski bir CIA olarak bu olayların nasıl kurgulandığını iyi biliyorum. Tıpkı MOSSAD ajanı DEAŞ lideri Bağdadi gibi Epistein da hayatta ve şu anda İsrail'e doğru yol alıyor" diyordu. Robert, Jeffrey Epstein ve sevgilisi Ghislaine Maxwell'in Mossad için ajan olarak çalıştığını ve amaçlarının politikacılar, hakimler ve ünlüler gibi yüksek profilli kişileri şantaj için tuzağa düşürmek olduğunu söylüyordu. Epistein ile fotoğrafları Türkiye'ye yakınlaştıkça Trump'ın başına balyoz gibi indiriliyordu. Ve bir bakıyorduk Suriye'de önceki gün iki Amerikan askeri öldürülüyor, sorumluluğu DEAŞ üstleniyordu. Öldükleri iddia edilen Epistein ve Bağdadi, Robert'ın dediği gibi Tel Aviv'de yaşıyorsa onlar üzerinden "Türkiye'ye uzak dur" mesajı vermek kolaydı.

Trump'ı iktidara taşıyan ABD derin devletinin ulusalcı kanadı ise Türkiye ile yürünmek zorunda olduğunun hayati önemini iliklerine kadar hissediyordu. Nedenini de İtalya'dan Scan Economi adlı yayın organı önceki gün açıklıyordu. "Trump enerji ve lojistik hatlarda Türkiye'yi dışlamak istedi. Ancak sahadaki dengeler bu hesabı bozdu. Orta koridor, enerji güvenliği ve nadir toprak elementleri gerçeği, Türkiye'yi bir kez daha vazgeçilmez AKTÖR haline getirdi. Türkiye konumu ve önemi yüzünden vazgeçilmez bir merkez haline geldi" diye yazıyordu. İsrail Suriye'de PKK ve DEAŞ'ı, ABD kamuoyunda Episten dosyasını kullanarak, Amerika'yı Türkiye bağımlılığından çıkarmak için kendini yırtıyor. Bu noktada da her türlü alçaklığı gözünü kırpmadan yapıyor. Kavga büyük... Adı; "Türkiye kavgası"...