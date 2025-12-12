BEKİR HAZAR

Yeni Dünya Düzeni'nde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm gelişmeler bunu bağırarak haykırıyor. Ne NATO ne de BM ve benzeri kurumlar mevcut haliyle asla kalamayacak. Her şey kökünden değişecek. Yeni ittifaklar, yeni kurumlar, yeni dost ve düşman tanımları alıp başını gidecek. Yeni savaşlar bunu daha da ileri götürüp tetikleyecek.Eskiyen Dünya Düzeni'nin tüm kurumları çatırdıyor.



Trump'ın imzaladığı yeni Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinden Avrupa Birliği adeta tükenmiş, çürümüş ve kokuşmuş bir yapı olarak gösteriliyor. ABD'nin artık eskisi gibi bu kıtayı koruma zahmetine katlanmayacağı ifade ediliyor. Strateji belgesi Avrupa'nın kalbine hançer gibi düştü. Kıtayı hasta ve çürüyen bir medeniyet ilan eden belge deprem etkisi oluşturdu. Nitekim AB komisyonu Savunma ve Uzaydan Sorumlu üyesi Andrius Kubilius olayı daha da ileri götürerek "Amerikalılar, Avrupa Birliği'nin sağladığı güce karşı savaşmaya hazırlanıyor" diye haykırdı. Trump imzalı yeni strateji belgesinde AB'nin açıkça düşman ilan edildiğini öne sürdü. "Görülen o ki, AB içindeki birlik Amerikan çıkarlarına aykırı" diyecek kadar net konuştu. Aslında Rus sopasının yakında Ukrayna üzerinden Avrupa'ya dönmek üzere olduğuna uyanmaya başladılar. Letonya'dan tutun Litvanya, Estonya'ya kadar birçok ülkede Rus vatandaşları yaşıyor.

Belarus'la kendisini ayıran stratejik önemdeki geçide hayati önemde ihtiyacı var. Antartika'daki üslerine sağlıklı ulaşabilmesi için bu geçidi almak zorunda. Bu tip tartışmalı yerde yaşayan Ruslara zulüm yapılıyor bahanesiyle Ukrayna'dan sonra buralara saldırabileceği ve savaşın Avrupa'ya sıçrayabileceği ihtimali AB'nin uykularını kaçırıyor. ABD'nin de perde arkasında böyle bir savaşı körükleyerek AB'yi parçalarına ayırabileceği artık yüksek sesle tartışılıyor. Avrupa'daki Birliğe şiddetle karşı çıkan aşırı sağcı ve faşist partilerin, Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinde övülüp korunmaya çalışılması buna en güzel örnek olarak gösteriliyor. İngiliz devletinin resmi yayın organı BBC bile bu açıklamadan sonra işi gücü bıraktı "Ruslarla savaşta kaybetme ihtimalimiz çok yüksek" diye bir tartışma başlattı. "Ne kadar dayanabiliriz" diye uzmanlara sordu "Pek de fazla değil" cevabıyla sarsıldı. "Ukrayna'ya verdiğimiz destek üzerine Putin bizi tehdit ediyor" yorumunu yaptı. "Açıkça söylemek gerekirse, İngiltere'nin NATO müttefiklerinin desteği olmadan tek başına Rusya ile bir savaşa girmesi son derece düşük bir ihtimal.

Ancak Putin'in bu sözleri, aynı zamanda, Rusya ile NATO ülkeleri arasında bir savaşın, insanların umduğu kadar uzak bir ihtimal olmadığının göstergesi. NATO yetkilileriyse Rusya'nın üç ila beş yıl içinde bir NATO ülkesine saldırı düzenleyebilecek durumda olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor." diye yazdı.

Rusların Londra'da zehirli parfümlerle cirit attığını, İngiliz istihbaratına çalışan ajanları dahi elini kolunu sallayarak öldürdüğünü örnek verdi. Rus teknoljisinin denizaltından Avrupa siber yapısını çökertip uzaydan gelecek desteği bile kesecek noktada olduğunu, bunun örnekleri bulunduğunu belirterek işi "Aslında Ruslarla görünmeyen savaş başladı" bile demeye getirdi. İngiltere'de sadece 74 bin askerin olduğunu, Rusların bu kadar askeri bir ayda Ukrayna'da kaybedip hemen yerini yedeklerle doldurabilecek güce sahip olduğunu, savunmaya harcadığı paranın kat kat fazla olduğunu vurguladı.



Trump'ın "Avrupa ülkeleri artık kendilerini savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmeli" şeklindeki açıklaması "Artık sizi korumakta ben yokum" anlamı taşıyor ve AB'nin adeta midesine oturuyordu. Üzerine bir de Trump'ın partisinden Kentucky eyalet temsilcisi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie, ülkesinin NATO'dan çekilmesini öngören bir yasa teklifini Kongre'ye saatler önce sunması Avrupa'da şok dalgaları oluşturdu. Massie, NATO'yu "Soğuk Savaş kalıntısı" olarak niteleyerek ABD'nin bu parayı kendi ülkesini savunmak için kullanması gerektiğini savunuyor.

Savunma Bütçesi'ni dün itibarıyla 900 milyar doların üzerine çıkaran ABD'nin NATO'dan çıkmayı bir kongre üyesi ile tartışmaya açması bile artık Yeni Dünya Düzeni'nde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının en büyük göstergesi.



En başta söylediğimiz gibi yepyeni kurumlar ve yeni dost düşman tanımları önümüzdeki dönemde havada uçuşacak. Dünyanın en büyük ordularından birine sahip Türkiye Yeni Dünya Düzeni'nin tüm kurumlarında İnşallah söz sahibi olan nadir ülkelerden biri olacak. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm yeryüzüne gösterecek. Yeni fırsatlar ve GÜÇ devşiren bir ülke konumuna gelecek. Çin'i büyük sermaye aktarımı ile dünyanın fabrikası haline getirip ABD'nin karşısına güç olarak diken İngiliz, Avrupa sermayesi, yani küresel sermayenin bedelini AB'ye ödetecekler. Ordusu olmayan Avrupa da dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olan Türkiye'nin kapılarında yatacak. Daha da bize mahkum ve muhtaç olacaklar. Dünyada tüm dengelerin yerle bir olacağı günler artık çok yakın.