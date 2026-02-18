BEKİR HAZAR

Jön Türkler, Osmanlı'nın son döneminde Hicaz Demiryolu'nun yapımı İngilizlere verilmedi diye öfke nöbetine kapılıp ülkeden kaçanların kurduğu bir teşkilattır. Osmanlı'yı yıkmak için adeta İngilizlere çalışan bu teşkilata Avrupalılar "Jön Türkler" demiştir. "Yürü koçum arkandayız" diyerek büyük destek vermişlerdir. Bu topraklarda onlara "İttihatçılar" da denmiştir. Batı aşığı devşirilmiş Paşalar, ittihatçı yani Jön Türk olmakla övündüler hep. Sultan Abdülhamid Han, Osmanlı topraklarında tam 65 noktada petrol haritasını çıkarttırdı. Nokta atışı yapılan bu haritadaki petrol bulunan yerleri kendi üzerine geçirdi. Bunda amaç ileride işgal olursa, buna sömürgecileri ortak etmemekti. İşgalciler ancak devlet arazilerine el koyabilirdi. Şahısların malına asla dokunamazdı. 27 Nisan 1909'da bu "Herşeyin en güzelini Batı yapar" kafasındaki Avrupa aşığı ittihatçı Jön Türk paşalar Abdülhamid Han'ı tahttan indirdiler. 5 gün sonra da ilk icraatlarını gerçekleştirdiler.

İlk icraatları neydi biliyor musunuz? Abdülhamid Han'ın şahsi mülkünde görünen ve uluslararası hukuka göre "Dokunulmazlığı" olan petrol bölgelerini devletleştirmekten başka bir şey değildi. Yani işgalcilere bu arazileri açmaktı. Evet alel acele yaptıkları ilk iş buydu. "Yahu neden 5 gün içinde petrol bölgelerine daldınız? Başka işiniz yok mu?" diyen, sorgulayan olmadı. İngilizler çok mutluydu. Hemen 1.Dünya Savaşı'nı patlattılar. Bizdeki çok sayıda İttihatçı yani Jön Türk Paşa gidip İngilizlere yalvardı. "Biz de sizin yanınızda savaşalım" diye. İngilizler "Olmaz" dedi. Herifler niye kabul etsindi? İngiltere hayranı bu Jön Türk ittihatçılar petrol bölgelerini devletleştirerek işgale açmıştı. Büyük hizmetleri vardı. Ancak bizi müttefikliğe kabul ederlerse nasıl işgal edeceklerdi petrol yataklarını? Planlarında ikinci aşamaya geçtiler. İttihatçı Jön Türklerin yönettiği Osmanlı'yı Almanların kucağına iterek düşman safına kattılar. Savaşı kazandıklarında bu Jön Türklerin devletleştirerek büyük hizmete vesile oldukları petrol bölgelerine çöktüler. Osmanlı'yı parçalayıp enerji rezervlerinden kopardıktan sonra bazı veliahtlar "Bu araziler dedemiz Abdülhamid Han'ın özel mülküdür" diye İngilizlere dava açtı. Londra'dan veliahtlara binlerce sterlin rüşvet teklifi yapıldı.

Kabul görmeyince rakamı artırdılar. Yine reddedilince rüşvete zam yaptılar. Yine "Hayır" cevabı alınca rüşveti tekrar artırdılar. Nafile. Sonunda Veliahtlar mahkeme masraflarını karşılayamayınca dava düştü. İttihatçı Jön Türklerin Abdülhamid Han'ı indirir indirmez yaptıkları ilk icraat sayesinde petrol bölgeleri İngilizlerin eline geçti böylece. Bugün Abdülhamid Han'ın torunları Askeri donanma eşliğinde sondaj gemileri ile Somali'ye gidiyor. Denizde ve karada petrol arayacak. Azerbaycan petrollerine ortak oluyor. Pakistan'da 5 sahada, Libya'da iki alanda karada ve denizde sondaja hazırlanıyor. Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarında petrol aramak için imza atıyor. Irak'la ortak kuyular açmaya soyunuyor. Türkmenistan'da petrol ve doğalgaz sahalarıyla ilgili birlikte çalışmaya evriliyor. Macaristan'ın MOL şirketiyle hem Macaristan'da ve dışında enerjiye ulaşma anlamında stratejik ortaklık anlaşması imzalıyor. Rusya'da bile şu anda bir sahada faaliyeti var, bunu artırmayı planlıyor. Hazar Havzası'nda "Ben de varım" diyor. Suriye, Cezayir, Senegal, Nijerya, Mısır ile yoğun bir şekilde enerji anlaşmaları ve görüşmeleri yapıyor.

Etiyopya ile madencilik ve hidrokarbon işbirliği sözleşmesine ortak oluyor. Afrika'da birçok ülkede altın, elmas, uranyum ortak çıkarımı konusunda el sıkışıyor. Bunları işgal ederek değil, "Birlikte kazanalım" diyerek "Güven" duyularak, kucaklanarak yapıyor. Jön Türklerin işgale açtığı toprakların çok ötesinde gönül coğrafyası ile buluşuyor. Petrol doğalgaz için ülkeleri kan gölüne döndüren Jön Türksever Batılı akbabaların aksine, onların sömürü için göz diktiği yerlere "Ne olur bize de gel" diye davetiyle aşkla çağrılıyor. Peki "Ne işimiz var, Somali'de, Suriye'de, Libya'da, dışarıda" diyen bizim muhalefet ne yapıyor? Liderleri "İngilizler bize sahip çıkmadı. Onlara küstük" diyor. "Biz Jön Türkleriz" diye haykırıyor. Milas'ta zeytin ağaçları kesilmesin diye miting yapıyor. Bir bakıyoruz, Milas'ta zeytinlere kıymayın diye miting yapan CHP liderinin Milas ilçe başkanı ile ilgili gerçekler ortalığa saçılıyor.

İlçe başkanı meğer çok sayıda 100 yıllık zeytin ağacını kesmiş iyi mi? "Zeytin ağaçlarına dokunmayın" mitinginden sonra aynı ilçede zeytin ağacı katliamı yaptığı ortaya çıkan bir partinin durumu bana İngilizleri hatırlatıyor. Malum çok meşhurdur olay. Dünya çapında bilinir. Bizimkilerin "Sahip çıkmadılar" diye küstükleri İngilizler, gece ağacın köküne kezzap döküp, sabah güneş çıktığında "Kim döktü bu kezzabı, nasıl kıydılar ağaca" diye deli gibi ağlarmış. O misal yani. İyi ki bu Jön Türk kafalar iktidar değil. Yoksa "Bön Türk" olup "Bön Bön" bakacaktık dünyaya.