BEKİR HAZAR

Amerikan Yahudi Kongresi'nin internet sayfasında Temsilciler Meclisi üyesi bir isim tanıtılıyor. "Tartışmalı açıklamalar yapma geçmişine sahiptir ve ABD'nin İsrail'e güvenlik yardımının devam etmesine defalarca karşı oy kullanmıştır. Sosyal medyada Kongre'nin Amerikan vatanseverliği ile ilgilenmediğini, Siyonizm ile ilgilendiğini ima eden paylaşım yaptı. ABD'nin İsrail'in güvenliğine bağlılığını teyit eden oylamada hayır oyu verdi. Yahudi Amerikalıların mirasını onurlandıran ve antisemitik şiddetin artmasını kınayan bir karara karşı çıktı" deniyor. ABD'de Siyonistlerin nefret ettiği adam Temsilciler Meclisi'ne tüm engellemelere rağmen girdi.

İsrail'in çıkarlarını ABD'de korumak için kurulan AIPAC bile seçilmesin diye tam 300 bin dolar harcayarak aleyhinde karalama kampanyası yürüttü. Milyarderleri devreye soktular, milyonlarca dolar harcattılar. Buna rağmen Kentucky'de ipi göğüsleyip kazandı. ABD'de her milletvekili ve senatörün ardında İsrailsever AIPAC üyesinin BAKICI olarak görev yaptığını haykırdı. "İsrail'in hava savunma sistemlerini neden biz yeniliyoruz? 14 milyar doları Amerikan halkı için harcamalıyız. Onlara bir kuruş bile vermemeliyiz" diye çığlık attı. Kentucky Yahudi Konseyi "Massie, saldırgan ve antisemitik ifadeler ve oylar konusunda uzun bir geçmişe sahip." diye onu yerden yere vurdu. Tüm karalama kampanyalarını umursamadı. ABD'deki İsrail aşkını sürekli sorgulayan bir siyasetçi oldu. Adamın adı Thomas Maasie'ydi. Şimdi ABD reşit olmayan çocukları başkanlara, siyasilere, işadamlarından ünlü isimlere kadar önüne gelene sunan MOSSAD ajanı Epistein skandalı ile sarsılıyor. MOSSAD ajanı, çektiği şantaj görüntüleri ile İsrail'i ölümüne koruyan ABD'yi vuruyor.

Epistein e-maillerinde İstanbul'a da geldiğini söylüyor. "Burada Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika aileleri ile yapılan toplantıya katıldım" diyor. Bu aileler kimler? Küresel sermaye ile bağlantılı zengin aileler mi? Yoksa başkaları mı? Şimdilik bilmiyoruz. Demokrat milletvekili Jared Moskowitz, sadece Temsilciler Meclisi üyelerine açılan sansürlenmemiş belgeleri inceledikten sonra "Yani iğrenç, Birçok isim, birçok suç ortağı var ve dünyanın dört bir yanında kız kaçakçılığı yapıyorlar." dedi. İsrail eski Başbakanı Ehud Barak'ın MOSSAD'a soktuğu Epistein'ın Tel- Aviv aşkına dünyanın dört bir yanından küçük kız çocuklarını, tuzağa düşürmek istedikleri için kaçırdığını söyledi. İnstagram'da bir gazeteci İsrail'de hava limanında uçaktan indirilip pasaport kontrolü bile yapılmadan özel kapıdan geçirilen küçük kız çocuklarını görüntülüyor. Kapıda bekleyen İsrailli polise gizli çekim yapıyorlar. Polis sürekli böyle gizli geçişlerin olduğunu, bunun nedenini söyleyemeyeceğini açıklıyor. Kızlara refakat eden bir kadın, çocuklara Türkçe olarak "Yüzünüzü kapatın" talimatı veriyor. Hindistan, Fransa, Norveç, S. Arabistan, İsveç, İngiltere, Güney Afrika, Danimarka'ya kadar uzanan devlet başkanları, krallar, prensler, siyasiler ağıyla ilişki kuran bir finansçı Epistein.

Putin ile görüşmek için dahi kendini yırtmış. Tuzağa düşürüp MOSSAD'ın kucağına oturtmak için kırk takla atmış. Yüz bulamamış. ABD'de İsrail yanlısı AIPAC ve Yahudi kongresinin hedef aldığı Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie, Epistein dosyası ile ilgili bakın ne diyor; "Dün gece, Jeffrey Epstein'e ait dosyaların tam listesini içeren bir flaş bellek aldım. İçinde her şey var; her bir milyarder, her bir kampanya bağışçısı, her bir kişi. Şimdi size neden medyada bunun hakkında bir şey duymadığınızı söyleyeyim. Çünkü hepsi onların elinde. Bu belgelerin kamuoyuna açıklanmaması için her şeyi yapacaklar. Epstein bir çocuk tacizcisinden çok daha fazlasıydı; o, istihbarat servisleri için bir araçtı. Bizim istihbarat da İsrail'in MOSSAD'ı ile de yakın bağlantısı var. Milyarderleri, politikacıları ve dünya liderlerini kontrol etmek için kullanılan bir şantaj operasyonunun parçasıydı. Eğer bu liste gün yüzüne çıkarsa, bildiğimiz şekliyle sistem çöker. Halkın gerçeği bilmeye hakkı var ve ben bu bilgiyi paylaşmaktan korkmuyorum." Dünyaya egemen güçleri ve oyunlarını anlattık yıllardır. Bizim gibilere komplocu dediler. Epistein dosyası, kimlerin komplocu olduğunu tüm dünyaya ilan etti.

İsrail'in artık yok olacağını söylüyoruz hep. Batağa saplandılar. İsrailli Tümgeneral Brik tarih bile verdi; "Vatandaşlarımız başka ülkelere kaçıyor. İsrail 100. Yılına ulaşamadan yıkılacak. İçerideki derin bölünmeler ve uluslararası arenada artan nefret çöküşü getiriyor." dedi. Sonunda uyandınız General Brik. Günaydın!